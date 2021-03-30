«Теперь ждём патч патча». Игроки оказались недовольны патчем 1.2 в Cyberpunk 2077

29 марта авторы игры Cyberpunk 2077 выпустили патч 1.2 на 33 Гб. Разработчики внесли более 500 правок, но игроки закидали их негативными отзывами. Так, если посмотреть на отзывы в Steam, то многие игроки жалуются на вылеты и баги после выхода патча.
Отзыв от пользователя SHIRONARI
«Первый же квест после патча встретил меня дёргаными анимациями у квестового NPC, который забаговался и не мог выехать на своей машине с места встречи, газуя то вперед, то назад, хотя на пути у него ничего не было. И это был квест сюжета. Когда я вызвал свою машину, она выскочила из под земли и подлетела на десять метров в воздух, потом упала. При нападении на банду гопников в подворотне полиция, хоть и не за спиной, но всё же моментально материализовалась около нашей перестрелки. Производительность, по ощущениям, будто снизилась процентов на 10%, несмотря на то, что они что-то написали про оптимизацию. В общем, польский патч для польского шутера. Подождите ещё 4 месяца, чтобы потом подождать ещё 4 месяца».
Отзыв от пользователя OMHOMHOMHOM
«Хорошие 32 Гб скачал… За 100+ часов прохождения не помню ни одного вылета, сегодня она вылетела уже два раза в рандомных местах. Теперь ждём патч патча».
Отзыв от пользователя Лёха-125rus
«Очень жалею о потраченных 2 000 рублей. С последней обновой не изменилось ничего! И я так полагаю ничего уже никогда не изменится. Просто пустые обещания некомпетентной администрации CDPR. Про обещанный режим онлайн даже писать не буду. CDPR, советую всем недовольным вернуть деньги и не позориться».
Отзыв от пользователя DyDik
«За 4 месяца работы не сделали ничего с миникартой. Спавн копов, которым они хвалились в видео, стал ещё ближе к вам, особенно прикольно когда они спавнятся в туалетной кабинке в клубе, зато дрона добавили. Типа копы отправляют дрона на разведку к тебе в толчок. Серьёзно, вот две явные проблемы — копы и миникарта, но зачем нам что-то править, если фанаты уже всё сделали. Ждём когда фанаты починят игру. От разработчиков мы фиксов не дождемся».
Ознакомиться со всеми изменения в патче 1.2 можно по этой ссылке.
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