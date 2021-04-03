Twitch раскритиковали за продвижение стримов с полуголыми девушками из джакузи

Стримы на Twitch с полуголыми девицами из бассейнов и джакузи стали набирать большую популярность на платформе. Естественно, не всем это понравилось. Геймеры и девушки-стримеры, не занимающиеся привлечением зрителей при помощи своих выпуклостей, обвинили Twitch в сексуализации и посоветовали площадке сделать специальный раздел для взрослых.

Фото: Twitch

Стримерша под никнеймом MsBananasTS неприятно удивилась, когда зашла на Twitch и увидела в своих рекомендациях несколько подобных трансляций: «Зашла на Twitch и подумала, что запустила не то приложение. Что, чёрт возьми, случилось с Twitch? Я действительно хочу знать», — написала девушка на своей страничке в «Твиттере».

Не все согласились с высказыванием стримерши. Большинство поддержали её, но некоторые встали на защиту подобных стримов: «Если вы уверены, что кто-то нарушает правила платформы, то сообщите об этом и идите дальше. Но, честно говоря, похоже, что вы просто осуждаете и унижаете этих девушек, показывая по отношению к ним своё внутреннее женоненавистничество, хотя они вам абсолютно ничего не должны», — ответила стримерша под никнеймом Pokket.

Другие и вовсе обратили внимание на то, как автор поста ведёт себя на своих стримах: «Вы показываете почти такое же декольте на своих трансляциях, чтобы вам задонатили $ 3 тыс. Вы вроде как лицемерка. Ваш стрим «E-girl» получился провальным, но это не вина других девушек, работайте над собой», — написал пользователь под никнеймом sF diego.

Автор поста ответила злопыхателям следующее: «Я не являюсь ненавистником женщин. Я просто не считаю такие трансляции уместными здесь. Моё мнение такое, что стриминг не должен быть завязан на одних деньгах и сексуализации. Но это МОЁ мнение», — написала она в ответ.

Журналисты зарубежного сайта Kotaku связались с представителями Twitch, чтобы внести ясность в правила, касающиеся таких стримов. Представители платформы ответили следующее: «Купальники разрешены до тех пор, пока они полностью закрывают соски и половые органы. Полностью закрывать ягодицы не требуется, но камера не должна фокусироваться на них. Купальные костюмы должны быть полностью непрозрачными, даже при намокании. Прозрачные или частично прозрачные купальники или другая одежда не разрешены».