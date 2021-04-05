ФБР расследует дело о договорных матчах и ставках в CS:GO

Представитель ESIC (комиссия по честности в киберспорте) Ян Смит сообщил, что ФБР (Федеральное бюро расследований) занимается делом о договорных матчах и ставках в Counter-Strike: Global Offensive. Интервью со Смитом выложил на свой YouTube-канал пользователь Slash32.
Видео опубликовано на YouTube-канале Slash32.
По словам Смита, в деле замешана немногочисленная группа игроков, ведущая организованную преступную деятельность на турнирах в Северной Америке уже достаточно давно. Из-за масштаба преступлений делом и заинтересовались в ФБР. В ближайшие 10 дней оперативники назовут имена лиц, замешанных в подставных матчах.
Также Смит отметил, что ESIC помогает ФБР по причине неопытности бюро в такого рода расследованиях. Это объясняется тем, что в США ставки на спорт и киберспорт не пользуются большой популярностью.
В январе 2021 года ESIC также участвовала в расследовании австралийских правоохранительных органов. Сотрудничество помогло вычислить 35 мошенников, они получили уголовные сроки от одного до пяти лет.
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