Анонсирован главный конкурент Valheim — фэнтези-приключение Breakwaters

Сейчас самой популярной игрой на выживание считается Valheim. Студия Soaring Pixels Games решила попробовать это изменить и анонсировала игру под названием Breakwaters, которая может стать главным конкурентом Valheim.

В Breakwaters игрока ждёт огромный мир с уникальными биомами, животными и врагами, который можно изучать самостоятельно или в компании. Также можно строить своё поселение или сражаться с могучими титанами. Главным отличием от игр этого жанра будет вода. По словам разработчиков, им удалось создать полноценный симулятор океана, который может измениться в зависимости от действий игрока.



Путешествуя по миру и избавляясь от титанов, игроки смогут преображать и сам мир, манипулируя водным пространством. Соорудив специальные устройства, вы сможете частично осушить океан и изучить его глубины.

На данный момент авторы запустили компанию по сбору средств на Kickstarter для реализации дополнительный функции игры. За несколько дней Breakwaters удалось собрать 40 тысяч долларов, что во много раз превышает первоначальную цель.



Релиз Breakwaters запланирован на второй квартал 2021 года для ПК. Игра также обещает выйти на консоли в обозримом будущем.