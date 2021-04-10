Авторы ремастера Rome: Total War показали геймплей за Галлию

Авторы Total War: Rome Remastered на своём канале в YouTube продемонстрировали геймплей Галлии, соседа и одного из ключевых противников Рима. Видео снабдили русскими субтитрами. На 21-м ходу разработчик сумел дойти до Рима, а подчинить все его территории у него получилось к 30-му ходу. Об уровне сложности кампании, отметим, он не сообщил.
Видео можно посмотреть на канале Total War в YouTube
Total War: Rome Remastered обзавёлся улучшенной и графикой. Всего в распоряжении геймеров будут доступны 38 государств Античности.
Релиз игры запланирован на 29 апреля, а её стоимость в Steam составляет за 1725 рублей.
Rome: Total War была разработана студией Creative Assembly и выпущена 22 сентября 2004 года. Игра получила множество положительных рецензий как от пользователей, так и от специализированных изданий.
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