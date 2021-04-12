Геймеров будут награждать за подвиги в реальной жизни

Площадка G2A запустила премию Gaming Champions. Её будут выдавать за заслуги в улучшении жизни людей и реального мира. Геймеров будут награждать по нескольким номинациям.

Спасение жизни. Когда человек при помощи игровых навыков спасёт жизнь или поможет справиться с жизненными сложностями.

Доступность. Когда герой смог улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сообщество. Когда полученные из игры навыки помогли стереть границы между людьми и образовать крепкие связи в сообществе.

Просвещение. В этой категории будут награждать тех, кто с использованием игры расскажет о социальном явлении или донесет до общества важные вещи.

Первым «игровым героем»‎ стал норвежец Ганс Йорден Олсен. 14 лет назад он, используя знания из World of Warcraft, спас свою сестру от агрессивного лося. Тогда ещё 12-летний мальчик взял на себя роль танка и спровоцировал животное, а после притворился мёртвым, имитируя способность охотника из WoW. Вместе с премией G2A парню вручили мощный игровой компьютер.