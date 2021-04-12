Геймеров будут награждать за подвиги в реальной жизни
Площадка G2A запустила премию Gaming Champions. Её будут выдавать за заслуги в улучшении жизни людей и реального мира. Геймеров будут награждать по нескольким номинациям.
- Спасение жизни. Когда человек при помощи игровых навыков спасёт жизнь или поможет справиться с жизненными сложностями.
- Доступность. Когда герой смог улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Сообщество. Когда полученные из игры навыки помогли стереть границы между людьми и образовать крепкие связи в сообществе.
- Просвещение. В этой категории будут награждать тех, кто с использованием игры расскажет о социальном явлении или донесет до общества важные вещи.
Первым «игровым героем» стал норвежец Ганс Йорден Олсен. 14 лет назад он, используя знания из World of Warcraft, спас свою сестру от агрессивного лося. Тогда ещё 12-летний мальчик взял на себя роль танка и спровоцировал животное, а после притворился мёртвым, имитируя способность охотника из WoW. Вместе с премией G2A парню вручили мощный игровой компьютер.
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