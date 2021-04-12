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Леди Димитреску из Resident Evil Village появилась в Fallout 4

Моддер создал скин Димитреску из Resident Evil Village для Fallout 4. Страницу с модом заметили на портале Nexus Mods. На момент публикации пользователи скачали скин почти 2 тыс. раз.

Фото: nexusmods.com

Фото: nexusmods.com

Мод включает в себя готовые модели и использует физику Fallout 4. Желающие могут скрафтить наряд Димитреску в Fallout 4 или использовать мод IN GAME ESP Explorer.

Леди Димитреску – высокая женщина вампир из Resident Evil Village. Она заворожила поклонников серии с момента выхода демоверсии, которая предназначена исключительно для PS5. Теперь наслаждаться внешностью вампирши смогут и игроки Fallout 4 на PC.

Арт-директор Resident Evil Village Томонори Такано сообщил, что сначала разработчики хотели наполнить замок Димитреску сотней голых ведьм. Но позже команда авторов оставила только трёх дочерей главной злодейки.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Скачать мод можно по этой ссылке.