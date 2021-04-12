Стримерша про эфиры из джакузи: приятно чувствовать себя красивой и желанной

Стримерша под ником Indiefoxx, известная по трансляциям из джакузи в нижнем белье на Twitch, сделала очередное заявление касательно возникшей популярности подобных эфиров.
В своём «твиттере» девушка написала, что считает себя основательницей нового жанра стриминга. Она отметила, что именно ей удалось придумать новый подход к трансляциям на Twitch. Кроме этого, стримерша рассказала, что успешность к ней пришла благодаря банам на площадке.
«Могу заявить, что я создала целый жанр стримов на Twitch. Розовые саб-голы с милыми переодеваниями в джакузи, и все носят бикини от Victoria’s Secret. Забавно думать об этом, но я действительно получила всё, что имею, благодаря банам на Twitch».
Indiefoxx
Фото: gurugamer.com
В общении с подписчиками Indiefoxx объяснила, что чувствует, когда её эфиры смотрят миллионы мужчин. Девушка заметила, что такое внимание ей поднимает настроение.
«Я никогда не получала особого внимания со стороны мужчин в юности. Приятно чувствовать себя красивой и желанной хотя бы раз в жизни».
Один из её фолловеров заметил, что подобный формат прямых эфиров уместен для других платформ, но не для игровой.
Indiefoxx известна по трансляциям с сексуальным подтекстом. Администрация Twitch выдавала девушке четыре временных бана за откровенные стримы. Одну блокировку стримерша получила за то, что писала имена подписчиков на груди и других частях тела за донаты. В ответ на один из банов Indiefoxx назвала reddit «самым отвратительным местом в Интернете». Стримерша предположила, что на решение Twitch повлияли пользователи форума.
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