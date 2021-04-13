Владельцев iPhone массово банят в Pokémon GO без причин

Пользователи iPhone получают беспричинные баны в Pokémon GO. Об этом игроки массово сообщают на Reddit, пишет зарубежное издание Nintendolife. Причём на гаджетах с системой Android такой проблемы нет.

По словам поклонников тайтла, им раз за разом продлевают баны на тот же срок. В качестве причины блокировки указывается использование модифицированного клиента или неавторизованного стороннего программного обеспечения, которое часто используют для читерства. Геймеры же уверены, что ничего подобного не устанавливали. Техподдержка не помогает решить этот вопрос.

«На прошлой неделе меня впервые забанили. Я попытался обжаловать это, но безуспешно. Есть ощущение, что люди из службы поддержки Niantic не заинтересованы в помощи мне, или они были просто кучкой ботов. Этим утром мой запрет сняли примерно на час. Затем я получил новый бан», — объясняет один из пользователей Reddit.

Массовая блокировка владельцев iPhone уже была зафиксирована прошлым летом. Тогда пострадали тысячи учётных записей. В результате разработчики Pokémon GO признались, что некорректно сработала система проверки банов. По нынешней ситуации официальных комментариев пока что нет.