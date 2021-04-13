В GTA 5 игроки требуют забанить стримера за роль педофила

Пользователи RP-севера GTA 5 требуют навсегда заблокировать испанского Twitch-стримера под ником wachinanii. Причиной такой реакции комьюнити стало поведение геймера в игре.

Мужчина отыгрывал педофила: ездил по городу и предлагал детям заработать. На одном из видео стример говорит с маленькой девочкой, роль которой играет другой игрок.

Об этом узнали в сообществе GTA RP. Одни пользователи назвали эту роль «отвратительной», другие, наоборот, поддержали стримера и согласились с его аргументом, что «это всего лишь игра». Twitch и Rockstar не давали каких-либо комментариев.

Ранее на этом сервисе был заблокирован популярный стример с ником SlikeR. В GTA RP он раздавал девушкам хамские комплименты и грязными фразами оценивал внешность героинь. Геймерши просили его перестать себя так вести, а вскоре начали избегать стримера. Действия эффекта не возымели. Вскоре владелец сервера NoPixel с ником Koil выдал стримеру вечный бан, который остальные игроки должны были воспринять как предупреждение.

На серверах GTA RP геймеры придумывают образ персонажа и придерживаются этой роли. В игре они примеряют на себя роль воров, полицейских и врачей. Некоторые отыгрывают журналистов или представителей полиции моды.