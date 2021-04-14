GTA 5 как в жизни. Ютубер показал игру с реалистичной графикой

Автор YouTube-канала Digital Dreams показал, как действует его новая модификация для GTA 5. Для демонстрации он запустил GTA на видеокарте RTX 3090.
Видео опубликовано на YouTube-канале Digital Dreams.
Зрители отмечают, что с такой модификацией игра выглядит очень реалистично. Особенно изменения заметны в ночное время суток. Также комьюнити сделало вывод, что такая графика будет в грядущей части франшизы, о которой официальной информации пока нет.
Digital Dreams также продемонстрировал свою собственную версию ремейка GTA 5 на базе модификации L.A. Revo. Она заменяет все игровые объекты на прототипы из Лос-Анджелеса. В январе этого года для GTA 5 вышла модификация, которая превращает Лос-Сантос в Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Тогда были изменены освещение, рекламные вывески и прочие предметы.
Grand Theft Auto 5 — пятая часть знаменитой гангстерской серии, события которой разворачиваются в огромном штате Лос-Сантос.
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