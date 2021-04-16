Появились новые скриншоты Atomic Heart — российской игры в духе Bioshock

На официальном сайте российской игры Atomic Heart добавили новые изображения с деталями геймплея и персонажами. Среди скриншотов можно увидеть декорации с отрубленными человеческими головами в сосудах. А также то, как главный герой умеет применять свои уникальные суперспособности.

Фото: mundfish.com/ru/

На изображении протагонист бьёт врага зарядом электричества прямо из руки. Но целится персонаж не в противника, а в металлического робота, летающего рядом. Видимо, одна из механик боя будет завязана на электропроводимости разных материалов. Прямо как в Bioshock.

Фото: mundfish.com/ru/

На ещё одном скриншоте можно подробнее ознакомиться с картой местности.

Фото: mundfish.com/ru/

В серии изображений разработчики детально показали дизайн одного из персонажей игры — робота под названием Беляш.

Фото: mundfish.com/ru/

Фото: mundfish.com/ru/

Вместо рук у машины — клешни-хваталки.

Фото: mundfish.com/ru/

Дата выхода Atomic Heart от студии Mund Fish до сих пор неизвестна. Игра должна появиться на всех актуальных платформах. А музыку для проекта пишет композитор DOOM — Мик Гордон.