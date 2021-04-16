Valve объявила амнистию: игроки в CS:GO с VAC-баном могут снова участвовать в турнирах

Компания Valve 15 апреля обновила свои турнирные правила для игроков, получивших VAC-бан. Ранее пользователям, заблокированным системой VAC, которая ловит читеров, запрещалось принимать участие в официальных турнирах, спонсируемых разработчиками.
Теперь бан действует только определённый срок. Если человек был заблокирован более 5 лет назад, то игрок может вернуться на профессиональную сцену.
Представитель Valve объяснил внесение изменений:
«До сегодняшнего дня те, кто когда-либо получали VAC-бан в CS:GO не имели большой возможности играть на официальных турнирах. Мы пересмотрели нашу политику в отношении таких игроков, и теперь они смогут принять участие в соревнованиях, если с момента последней блокировки прошло 5 лет. Мы долго не обновляли свод правил, так как игра была новой, а все баны относительно недавними. Сейчас некоторым VAC-банам уже исполнилось больше 8 лет, поэтому настало время для обновлений».
Некоторых профессиональных игроков эта новость очень порадовала. Например, на про-сцену может вернуться молодая финская звезда CS:GO – Элиас Jamppi Олконен. Аккаунт парня в VAC-бане с 2013 года, но молодой человек утверждал, что продал учётную запись до того, как система выдала блокировку.
Из-за этого Jamppi даже подавал в суд на Valve в надежде восстановить справедливость. А затем размышлял о переходе в Valorant. Теперь же Эллиас поблагодарил разработчиков в своём «Твиттере» за официальное снятие бана. Видимо, про-сцена CS:GO скоро пополнится ранее заблокированными игроками.
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