Россиянка показала, как бы выглядела Йеннифэр из «Ведьмака» в мире Cyberpunk 2077

Российский косплеер Оксана Фрост поделилась в своём «инстаграме» образом чародейки Йеннифэр в стилистике игры Cyberpunk 2077. В мире будущего у подруги Геральта из Ривии, по версии Оксаны, появились имплантаты в правой руке и модификации глаз.

Медальон со звездой больше не висит на шее, а намертво прикреплён прямо на кожу. Зато неизменным остался цвет глаз чародейки, смешивающий в себе сирень и крыжовник.

Косплеер опубликовала серию фотографий, на которых можно оценить, как образ мог бы вписаться в футуристичный мир Cyberpunk 2077. И, скорее всего, если бы кто-то из фанатов игр CD Projekt RED увидел в одном из баров «киберпанка» такую Йеннифэр, то не сразу бы догадался, что это персонаж из другой вселенной.

А ещё в будущем чародейки пересели с лошадей на скоростные автомобили.