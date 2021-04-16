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Россиянка показала, как бы выглядела Йеннифэр из «Ведьмака» в мире Cyberpunk 2077

Россиянка показала, как бы выглядела Йеннифэр из «Ведьмака» в мире Cyberpunk 2077
Киберспорт 0
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Российский косплеер Оксана Фрост поделилась в своём «инстаграме» образом чародейки Йеннифэр в стилистике игры Cyberpunk 2077. В мире будущего у подруги Геральта из Ривии, по версии Оксаны, появились имплантаты в правой руке и модификации глаз.

Медальон со звездой больше не висит на шее, а намертво прикреплён прямо на кожу. Зато неизменным остался цвет глаз чародейки, смешивающий в себе сирень и крыжовник.

Косплеер опубликовала серию фотографий, на которых можно оценить, как образ мог бы вписаться в футуристичный мир Cyberpunk 2077. И, скорее всего, если бы кто-то из фанатов игр CD Projekt RED увидел в одном из баров «киберпанка» такую Йеннифэр, то не сразу бы догадался, что это персонаж из другой вселенной.

А ещё в будущем чародейки пересели с лошадей на скоростные автомобили.

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