Неизвестный стример стал богачом за один эфир – помогла криптовалюта

Начинающий стример с ником Cameron_Ferguson_Music вёл трансляцию, где играл на гитаре для небольшой аудитории. По счастливой случайности на поток зашёл трейдер криптовалюты, известный как CryptoCobain. Парень решил помочь гитаристу и провёл рейд на стрим музыканта.
После того, как количество зрителей значительно выросло, трейдер попросил стримера скачать приложение Blockfolio, чтобы получать донаты в криптовалюте. Cameron_Ferguson_Music зарегистрировался на этой площадке и продолжил перебирать струны. Вскоре на его счету оказалось $ 17 тыс. или 1,3 млн рублей.
Видео опубликовано на Twitch-канале cobielive.
Но на этом ни зрители, ни сам CryptoCobain не остановились. В конечном итоге гитарист стал богаче на $ 85 тыс. В переводе на наши деньги он получил 6,5 млн рублей. Удивлению парня не было предела, счастливчик даже рассказал о случившемся своей жене, чтобы поделиться радостью. Девушка думала, что мужу скинули где-то $ 1 тыс., но всё оказалось куда интереснее.
Позже трейдер лично связался со стримером, узнав, что музыкант действительно пришёл на Twitch совсем недавно и почти не имел подписчиков. На данный момент число подписчиков гитариста перевалило за 1,6 тысячи человек.
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