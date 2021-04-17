Инсайдер: следующая часть Assassin’s Creed выйдет не раньше 2023 года

Блогер с ником j0nathan в одном из своих роликов рассказал, что новая часть Assassin’s Creed не появится раньше 2023 года. Ранее он сливал правдивую информацию о Assassin’s Creed Valhalla.



По словам ютубера, в ближайшее время Ubisoft будет занята контентом для «Вальгаллы». Блогер также упомянул про дополнение под рабочим названием Meteor. В будущем это DLC имеет шансы стать полноценным отдельным проектом, который сейчас находится на ранней стадии разработки.



По слухам, новым «Ассассином» занималась студия Ubisoft Sofia. Действие новой части должно было развернуться в эпоху Третьего крестового похода. В данный момент все силы компании брошены на активную поддержку Assassin’s Creed Valhalla, и анонса новой части ждать не стоит.

Видео опубликовано на YouTube-канале j0nathan.

У теории j0nathan есть косвенное подтверждение. Когда Ubisoft создавала Assassin’s Creed Rogue, то игра носила рабочее название «Комета», а тут идёт речь про «Метеор».



Первые разговоры о новой части знаменитой серии появились ещё зимой этого года. Тогда ассассины могли появиться в Индии, а уже весной 2021-го некоторые инсайдеры отправили наёмных убийц с капюшонами в Японию 17-19 веков.