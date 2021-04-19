Блогер HardPlay закрыл свой киберспортивный клуб — на него он потратил более 20 млн рублей

Популярный игровой блогер и стример Алексей HardPlay Баранов объявил о приостановке деятельности своего киберспортивного клуба Hard Legion. Об этом блогер рассказал 15 апреля в ролике на YouTube. По словам Алексея Баранова, за 1,5 года существования организации расходы на содержание клуба составили больше 20 млн рублей.



«Сразу же отвечу на вопрос: «Будет ли дальше существовать организация?» Да, будет. Я просто возьму небольшую паузу. За полтора года я набрался опыта, увидев, какая про-сцена на самом деле. К сожалению, грязи на ней очень много и слава Богу, что я в это не лез».



Также стример рассказал, что случилось с текущим составом команды:



«Ненавижу слово «дизбанд», поэтому скажу так: мы просто закончили сотрудничество с нынешними игроками и тренером. В первую очередь, хочу поблагодарить всех ребят, которые когда-либо были в составе клуба и сказать, что не держу ни на кого зла».

Видео опубликовано на YouTube-канале Hard Games.

Также HardPlay поделился мыслями по поводу потерянных денег:



«С одной стороны терять такую сумму безумно обидно, но с другой, я считаю, что идея собственной команды по CS:GO намного важнее. Так что тут 50 на 50».



В прекращении киберспортивной деятельности сыграли и личные причины.



«Сейчас у меня заболел младший сын, ему 4 месяца. Вроде как он выздоравливает, в госпитале нам оказывают помощь. Ребёнок перенёс уже две операции. Я не знаю, какие суммы могут понадобиться в дальнейшем, поэтому у меня было два варианта: наобещать игрокам золотые горы и задерживать зарплаты, либо отпустить их в свободное плавание. Я выбрал второе».