Блогер HardPlay закрыл свой киберспортивный клуб — на него он потратил более 20 млн рублей

Популярный игровой блогер и стример Алексей HardPlay Баранов объявил о приостановке деятельности своего киберспортивного клуба Hard Legion. Об этом блогер рассказал 15 апреля в ролике на YouTube. По словам Алексея Баранова, за 1,5 года существования организации расходы на содержание клуба составили больше 20 млн рублей.
«Сразу же отвечу на вопрос: «Будет ли дальше существовать организация?» Да, будет. Я просто возьму небольшую паузу. За полтора года я набрался опыта, увидев, какая про-сцена на самом деле. К сожалению, грязи на ней очень много и слава Богу, что я в это не лез».
Также стример рассказал, что случилось с текущим составом команды:
«Ненавижу слово «дизбанд», поэтому скажу так: мы просто закончили сотрудничество с нынешними игроками и тренером. В первую очередь, хочу поблагодарить всех ребят, которые когда-либо были в составе клуба и сказать, что не держу ни на кого зла».
Видео опубликовано на YouTube-канале Hard Games.
Также HardPlay поделился мыслями по поводу потерянных денег:
«С одной стороны терять такую сумму безумно обидно, но с другой, я считаю, что идея собственной команды по CS:GO намного важнее. Так что тут 50 на 50».
В прекращении киберспортивной деятельности сыграли и личные причины.
«Сейчас у меня заболел младший сын, ему 4 месяца. Вроде как он выздоравливает, в госпитале нам оказывают помощь. Ребёнок перенёс уже две операции. Я не знаю, какие суммы могут понадобиться в дальнейшем, поэтому у меня было два варианта: наобещать игрокам золотые горы и задерживать зарплаты, либо отпустить их в свободное плавание. Я выбрал второе».
- 19 апреля 2021
-
13:28
-
13:01
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
17:43
-
14:30
- 17 апреля 2021
-
23:24
-
22:17
-
20:02
-
17:42
-
17:16
-
17:11
-
16:33
-
15:06
-
12:29
-
12:17
-
11:36
-
10:59
- 16 апреля 2021
-
19:52
-
19:46
-
17:03
-
16:04
-
15:29
-
15:13
-
15:06
-
13:42
-
12:40
-
10:59
-
10:40
- 15 апреля 2021
-
16:37
-
14:45
-
13:25
-
00:19
- 14 апреля 2021
-
20:59
-
20:44
-
16:14