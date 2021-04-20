Стример нашёл в Valheim тролля 100-го уровня. И это чудовище больше Годзиллы

Стример Gladd гулял по лесу в Valheim и встретил гигантского тролля. Монстров этого вида можно легко заметить издалека за счёт их большого роста. Размер чудовища обычно сравним с высотой дерева или небольшого холма, но Gladd попался совершенно уникальный экземпляр.



У троллей есть уровни. Чем их значение выше, тем монстр больше и сильнее. Такой противник может атаковать игрока дубиной, нанося урон по площади, или кинуть в пользователя валун.

Стримеру повезло встретить тролля, который размерами тянет даже не на 10-й уровень, а на 100-й. Чтобы убить персонажа, такому монстру будет достаточно чихнуть рядом с ним.

Valheim — симулятор выживания в сеттинге скандинавской мифологии. Игрок должен добывать ресурсы, охотиться и строить поселения, объединяться или бороться с другими викингами. Игра вышла 2 февраля, и на данный момент количество проданных копий превысило 6 млн.