Олдам понравится. Для Duke Nukem 3D вышла модификация, обновляющая игру

Команда разработчиков выпустила для оригинальной Duke Nukem 3D 1996 года масштабную модификацию под названием Duke Nukem 3D: Alien Armageddon V4.0. Мод привносит в игру новые пушки, типы врагов, возможность прокачивать героя и второго играбельного персонажа.
Теперь уничтожать инопланетных захватчиков можно и за девушку. А с появлением большого количества нового оружия от классических пулемётов до футуристичных лазерных стволов и кучи добавленных для разнообразия противников шутер стал ещё более мясным.
Видео опубликовано на YouTube-канале Snooper17.
Ещё в игре появился режим, где игрок должен проходить уровни в случайной последовательности и с рандомно генерирующимися врагами. Всего в библиотеке Alien Armageddon около двухсот новых карт. Мод распространяется бесплатно, и попробовать его может любой.
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