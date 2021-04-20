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Олдам понравится. Для Duke Nukem 3D вышла модификация, обновляющая игру

Олдам понравится. Для Duke Nukem 3D вышла модификация, обновляющая игру
Киберспорт / Другие игры 0
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Команда разработчиков выпустила для оригинальной Duke Nukem 3D 1996 года масштабную модификацию под названием Duke Nukem 3D: Alien Armageddon V4.0. Мод привносит в игру новые пушки, типы врагов, возможность прокачивать героя и второго играбельного персонажа.

Теперь уничтожать инопланетных захватчиков можно и за девушку. А с появлением большого количества нового оружия от классических пулемётов до футуристичных лазерных стволов и кучи добавленных для разнообразия противников шутер стал ещё более мясным.

Видео опубликовано на YouTube-канале Snooper17.

Ещё в игре появился режим, где игрок должен проходить уровни в случайной последовательности и с рандомно генерирующимися врагами. Всего в библиотеке Alien Armageddon около двухсот новых карт. Мод распространяется бесплатно, и попробовать его может любой.

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