Игрок в CS:GO оскорбил тиммейта песней под гитару и не получил репортов за токсичность

Геймер играл соревновательный матч в CS:GO на карте Overpass и в финальном раунде первой половины его тиммейт совершил большую ошибку. Сокомандник не принёс бомбу на точку B, когда место установки полностью пустовало. Из-за этого команда потеряла двоих игроков и слила раунд.
Парень не стал срывать голос, а достал гитару и начал петь горе-ксеру серенаду ненависти:
«Точка B была пустой. Почему ты не поставил бомбу. Ты думаешь, что умён, ты думаешь, что хорош и что-то из себя представляешь, но это не так. И теперь сбывается мой самый большой страх — мы проигрываем последний раунд первой половины».
Похоже, фанат CS:GO нашёл способ, как можно проявить агрессию на тиммейтов без последствий. Теперь любителям рейджа нужно всего лишь научиться играть на музыкальном инструменте.
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