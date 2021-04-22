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Главным героем Mafia 4 может стать полицейский

Появились первые подробности, где может развернуться сюжет Mafia 4
Киберспорт / Другие игры 0
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Пользователь форума Reddit с ником BIGgunSMALLone опубликовал возможную завязку истории следующей части серии Mafia. По словам реддитора, один из его родственников работает в канадском отделении агентства ESPR, которое присваивает играм возрастной рейтинг.

Сотрудники получили сценарий некого проекта под рабочим названием Sam Boyd 4. Описание сюжета сильно напоминает новую игру в рамках знаменитой гангстерской саги.

Действие развернётся в городах Saint Fortuna и Lost Heaven. Saint Fortuna будет напоминать Лас Вегас. Главным героем станет нечистый на руку полицейский по имени Хейн, погрязший в мошенничестве и азартных играх. По мере прохождения игрок сможет вернуть персонажа на путь служения закону и порядку или окончательно направить Хейна на кривую дорожку преступника.

В Mafia 4 должен появиться ещё один персонаж – судья из города Lost Heaven. Игроки будут выносить приговоры разным мафиози, чьи дела разбирались в период от 40-х до 80-х годов.

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