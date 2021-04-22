Появились первые подробности, где может развернуться сюжет Mafia 4

Пользователь форума Reddit с ником BIGgunSMALLone опубликовал возможную завязку истории следующей части серии Mafia. По словам реддитора, один из его родственников работает в канадском отделении агентства ESPR, которое присваивает играм возрастной рейтинг.



Сотрудники получили сценарий некого проекта под рабочим названием Sam Boyd 4. Описание сюжета сильно напоминает новую игру в рамках знаменитой гангстерской саги.



Действие развернётся в городах Saint Fortuna и Lost Heaven. Saint Fortuna будет напоминать Лас Вегас. Главным героем станет нечистый на руку полицейский по имени Хейн, погрязший в мошенничестве и азартных играх. По мере прохождения игрок сможет вернуть персонажа на путь служения закону и порядку или окончательно направить Хейна на кривую дорожку преступника.

В Mafia 4 должен появиться ещё один персонаж – судья из города Lost Heaven. Игроки будут выносить приговоры разным мафиози, чьи дела разбирались в период от 40-х до 80-х годов.