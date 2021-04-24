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В CS:GO и Valorant появляются специальные Discord-каналы только для девушек

В CS:GO и Valorant появляются специальные Discord-каналы только для девушек
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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Девушки устали терпеть унижения и оскорбления от мужчин в популярных онлайн-играх и начали создавать специальные голосовые каналы в Discord, где мужчинам не место. Для входа на эти каналы требуется подтвердить свою личность.

Для девушек, играющих в Valorant, уже существует большой Discord-канал с 10-тысячной аудиторией активных игроков под названием Galorants. Канал расположен по этой ссылке.

Один из пользователей Reddit (видимо, девушка) поинтересовался: а существуют ли подобные каналы для девушек, играющих в CS:GO. На что получил ответ: «‎Существует два канала. Правда, они не такие активные, как Galorants. Напишите мне, я отправлю вам приглашение в эти каналы».

При входе на канал пользователю нужно будет отправить фото для подтверждения. Видно должно быть всё лицо. Фото должно быть сделано при хорошем освещении и на нём не должно быть фильтров. Если пользователь отправит некачественные фотографии три раза, то будет навсегда заблокирован на канале. После прохождения этого процесса пользователь получит доступ ко всем каналам. На некоторых серверах для подтверждения личности достаточно только голоса.

Эти серверы выглядят так же, как и любые другие серверы, но с той лишь разницей, что их участниками являются девушки. Они создаются для турниров, общения и совместных игр.

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