В цепких лапах Леди Димитреску — объявлена продолжительность Resident Evil: Village

Релиз Resident Evil: Village должен состояться только 7 мая, но некоторые игроки уже получили копии хоррора. По словам этих игроков, на завершение сюжета уйдёт порядка 13-15 часов. Учитываются ли здесь побочные квесты – неизвестно. Но, в любом случае, от высокой вампирши Димитреску фанатам придётся бегать долго.



Если информация верна, то продолжительность новой Resident Evil схожа с седьмой частью серии.



До выхода игры разработчики откроют доступ к ещё одной демо-версии. Она будет доступна со 2-го по 10-е мая и позволит желающим провести отпуск в виртуальной деревне целый час.



Также летом 2021 года ожидается релиз мультиплеерного проекта Resident Evil: ReVerse. В нём игроки смогут взять любимых персонажей из франшизы и устроить друг с другом перестрелку. Все, кто купит Resident Evil: Village, получит ReVerse в подарок.