Захват заложников в офисе Ubisoft мог организовать читер, забаненный в Rainbow Six: Siege

Канадское издание La Presse опубликовало материал с подробностями захвата заложников в офисе Ubisoft Montreal, произошедшего 13 ноября 2020 года. В тот день правоохранительные органы Монреаля оцепили квартал, получив информацию о террористической атаке на сотрудников Ubisoft.

Некоторым работникам студии пришлось забаррикадироваться на крыше. После проведения спасательной операции найти доказательств нападения не удалось. Позже органы правопорядка рассказали, что им поступил вызов о вооружённом ограблении напротив офиса компании, но при звонке высветился номер Ubisoft.

Журналисту Тристаму Пелокену удалось узнать, кто мог организовать ложное нападение. Автор пишет, что главным подозреваемым по делу проходит француз Янни Уахиун, известный в интернете под никами Yannox и Y4nn0XX. Уахиун — создатель фейкового сайта Ubisoft, предназначенного для кражи чужих учётных записей.

Сообщается, что Ubisoft блокировали аккаунты парня около 80 раз за использование читов. Также известно, что в 2017 году молодой человек организовывал ложный вызов спецназа для штурма дома соперника из игры. Но причастность к захвату заложников Уахиун полностью отрицает.

«Я звонил в Ubisoft только один раз, чтобы оскорбить сотрудников за бан в Rainbow Six», — рассказал Yannox.

А 7 января 2021 года парень позвонил в компанию и попытался выдать себя за сотрудника Ubisoft. Злоумышленник хотел получить доступ в кооперативный аккаунт, но получил отказ. После этого Уахиун начал угрожать сотрудникам.

«Я буду продолжать терроризировать вас до смерти! Я хочу получить все ключи от R6 и иметь доступ к командам, банящим людей».

Также парень фигурировал в деле о взломе аккаунта известного шведского стримера Spoit.GODSENT. Молодой человек объяснил, что так он пытался заработать себе дурную славу. Ему также приписывают организацию DDOS-атак на трансляции Spoit.GODSENT, но Уахиун всё отрицает.

Неизвестно, планирует ли Ubisoft подать в суд на злоумышленника. Компании будет трудно привлечь молодого человека к ответственности, так как Франция не выдаёт своих граждан другим странам.

«Можете написать, что я вежливо прошу команду Ubisoft разблокировать мою учётную запись? Я потратил более 1500 долларов на косметические предметы… У меня даже нет PC. У меня есть только старый телефон, я завязал с плохими поступками. Я больше не хочу разочаровывать мать», — дополнил Уахиун.

Из-за ложной террористической атаки Ubisoft потеряла больше 1,7 млн канадских долларов.