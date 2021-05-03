Чародейка с огоньком. Белорусская косплеерша показала образ Трисс Меригольд из «Ведьмака»

Косплеерша из Беларуси Карина Марьевская предстала в образе чародейки Трисс Меригольд из вселенной «Ведьмака». Для костюма девушка подобрала зелёное платье с золотыми узорами. Такую одежду Трисс носила в третьей части игры, как наряд для выхода в свет.
Среди косплееров этот костюм очень популярен. Вероятно, людей привлекает сочетание изящности, женственности и ноток откровенности, создающих по-настоящему волшебный образ.
Фото: vk.com/geekssway
Фото: vk.com/geekssway
Фото: vk.com/geekssway
Фото: vk.com/geekssway
Фото: vk.com/geekssway
В мире «Ведьмака» Трисс – не обычная рядовая чародейка. Она успела побыть советницей короля Фольтеста, повоевать против Нильфгаарда на Содденском Холме, стать для Цири названной сестрой и близкой подругой Геральта из Ривии.
Трисс отличается бесстрашием и сильным характером. Чародейка способна выдержать любые пытки, если того требует достижение цели. Сила пылающего сердца девушки сравнима разве что с её красотой. Огненно-рыжие волосы и зелёные глаза никого не оставят равнодушным.
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