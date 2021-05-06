В России вышла бесплатная FIFA Online 4. Комментаторами выступили Уткин и Шнякин

В России вышел бесплатный футбольный симулятор FIFA Online 4, изданный студией 101XP. В игре доступно более 600 клубов из 30 мировых лиг. Поклонники футбола также могут собрать собственный состав, выбрав лучших из 17 тысяч игроков. Разработчики обещают комфортное сетевое соединение по всей территории России от Москвы до Владивостока.

В игре есть несколько режимов – «рейтинговый матч», «матч лиги», «состязание тренеров», где придётся соревноваться в разработке тактики и менеджменте, а также «специальный матч» для игры с друзьями. Комментаторами выступили Василий Уткин и Дмитрий Шнякин.

Кроме того, игроки могут настраивать внешний вид формы и выставлять игроков на трансфер, покупая и продавая футболистов. FIFA Online 4 сделана специально для ПК-игроков. Опробовать симулятор можно, скачав игру с официального сайта.

Видео опубликовано на YouTube-канале Wylsacom.