Какие чит-коды есть в GTA 5 и как их вводить

Когда все уголки GTA 5 уже изучены, то новых ощущений от игры могут добавить чит-коды. Также читы упростят прохождение сюжетной кампании и помогут устроить в городе хаос. В этой заметке собраны коды для нескольких платформ – PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК.
Фото: ovicio.com.br
Чит-коды на бессмертие, оружие и бесконечные патроны в GTA 5
Режим пьяницы – повышает уровень опьянения персонажа, камера размывается, а герой становится неуклюжим
- PS3 / PS4 – Треугольник, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Влево
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B, Влево
- ПК – LIQUOR
- Телефон – 1-999-547867
Повышение скорости плавания
- PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, Вправо, Вправо, R2, Влево, L2, Вправо
- Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, Вправо, Вправо, RT, Влево, LT, Вправо
- ПК – GOTGILLS
- Телефон – 1-999-46844557
Повышение скорости бега
- PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, L2, L1, Квадрат
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, LT, LB, X
- ПК – CATCHME
- Телефон – 1-999-228-2463
Максимальное здоровье и броня
- PS3 / PS4 – Круг, L1, Треугольник, R2, X, Квадрат, Круг, Вправо, Квадрат, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Вправо, X, LB, LB, LB
- ПК – TURTLE
- Телефон – 1-999-887-853
Супер-прыжок – ваш персонаж прыгает значительно выше
- PS3 / PS4 – L2, L2, Квадрат, Круг, Круг, L2, Квадрат, Квадрат, Влево, Вправо, X
- Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Y, Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, RB, RT
- ПК – HOPTOIT
- Телефон – 1-999-467-8648
Неуязвимость
- PS3 / PS4 – Вправо, X, Вправо, Влево, Вправо, R1, Вправо, Влево, X, Треугольник
- Xbox One / Xbox 360 – Вправо, A, Вправо, Влево, Вправо, RB, Вправо, Влево, A, Y
- ПК – PAINKILLER
- Телефон – 1-999-724-6545537
Перезарядка особой способности
- PS3 / PS4 – X, X, Квадрат, R1, L1, X, Вправо, Влево, X
- Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, Вправо, Влево, A
- ПК – POWERUP
- Телефон – 1-999-769-3787
Замедление времени при стрельбе
- PS3 / PS4 – Квадрат, L2, R1, Треугольник, Влево, Квадрат, L2, Вправо, X
- Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Влево, X, LT, Вправо, A
- ПК – DEADEYE
- Телефон – 1-999-332-3393
Упасть с большой высоты
- PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо
- Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо
- ПК – SKYFALL
- Телефон – 1-999-759-3255
Повысить уровень розыска на одну звезду
- PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо
- Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо
- ПК – FUGITIVE
- Телефон – 1-999-384-48483
Понизить уровень розыска на одну звезду
- PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево
- Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево
- ПК – LAWYERUP
- Телефон – 1-999-529-93787
Получить оружие – обрез, снайперская винтовка, штурмовая винтовка, SMG, пистолет, гранаты, гранаты и нож
- PS3 / PS4 – Треугольник, R2, Влево, L1, X, Вправо, Треугольник, Вниз, Квадрат, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Влево, LB, A, Вправо, Y, Вниз, X, LB, LB, LB
- ПК – TOOLUP
- Телефон – 1-999-866-587
Удары кулаком взрывают предметы
- PS3 / PS4 – Вправо, Влево, X, Треугольник, R1, Круг, Круг, Круг, L2
- Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, A, Y, RB, B, B, B, LT
- ПК – HOTHANDS
- Телефон – 1-999-468-42637
Пули взрывают предметы
- PS3 / PS4 – Вправо, Квадрат, X, Влево, R1, R2, Влево, Вправо, Вправо, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Вправо, X, A, Влево, RB, RT, Влево, Вправо, Вправо, LB, LB, LB
- ПК – HIGHEX
- Телефон – 1-999-444-439
Пули поджигают предметы
- PS3 / PS4 – L1, R1, Квадрат, R1, Влево, R2, R1, Влево, Квадрат, Вправо, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Влево, RT, RB, Влево, X, Вправо, LB, LB
- ПК – INCENDIARY
- Телефон – 1-999-4623-634279
Изменить погоду
- PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Квадрат
- Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- ПК – MAKEITRAIN
- Телефон – 1-999-625-348-7246
Лунная гравитация
- PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, R1, L1, Вправо, Влево, L1, Влево
- Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, RB, LB, Вправо, Влево, LB, Влево
- ПК – FLOATER
- Телефон – 1-999-356-2837
Замедление времени
- PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, Квадрат, R2, R1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB
- ПК – SLOWMO
- Телефон – 1-999-756-966
Чит-коды на вертолет и самолет, на танк, на машины, на мотоцикл, на парашют, на эвакуатор, на лодку в GTA 5
Получить парашют
- PS3 / PS4 – Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, R2, Влево, Влево, Вправо, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, RT, Влево, Влево, Вправо, LB
- ПК – SKYDIVE
- Телефон – 1-999-759-3483
Уменьшение силы трения – машины спокойно ездят по любой поверхности
- PS3 / PS4 – Треугольник, R1, R1, Влево, R1, L1, R2, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Влево, RB, LB, RT, LB
- ПК – SNOWDAY
- Телефон – 1-999-766-9329
Машина для гольфа
- PS3 / PS4 – Круг, L1, Влево, R1, L2, X, R1, L1, Круг, X
- Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Влево, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- ПК – HOLEIN1
- Телефон – 1-999-4653-461
Автомобиль Comet Vehicle
- PS3 / PS4 – R1, Круг, R2, Вправо, L1, L2, X, X, Квадрат, R1
- Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Вправо, LB, LT, A, A, X, RB
- ПК – COMET
- Телефон – 1-999-266-38
Автомобиль Rapid GT Vehicle
- PS3 / PS4 – R2, L1, Круг, Вправо, L1, R1, Вправо, Влево, Круг, R2
- Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, Вправо, LB, RB, Вправо, Влево, B, RT
- ПК – RAPIDGT
- Телефон – 1-999-727-4348
Автомобиль Stretch Limo Vehicle
- PS3 / PS4 – R2, Вправо, L2, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо
- Xbox One / Xbox 360 – RT, Вправо, LT, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо
- ПК – VINEWOOD
- Телефон – 1-999-846-39663
Автомобиль Garbage Truck Vehicle
- PS3 / PS4 – Круг, R1, Круг, R1, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо
- Xbox One / Xbox 360 – B, RB, B, RB, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо
- ПК – TRASHED
- Телефон – 1-999-872-7433
Велосипед BMX
- PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2
- Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B,Y, RB, RT
- ПК – BANDIT
- Телефон – 1-999-226-348
Мотоцикл Maibatsu Sanches
- PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2
- Xbox One / Xbox 360 – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
- ПК – OFFROAD
- Телефон – 1-999-633-7623
Мотоцикл Shitzu PCJ 600
- PS3 / PS4 – R1, Вправо, Влево, Вправо, R2, Влево, Вправо, Квадрат, Вправо, L2, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – RB, Вправо, Влево, Вправо, RT, Влево, Вправо, X, Вправо, LT, LB, LB
- ПК – ROCKET
- Телефон – 1-999-762-538
Вертолет Buzzard
- PS3 / PS4 – O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle
- Xbox One / Xbox 360 – B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
- ПК – BUZZOFF
- Телефон – 1-999-289-9633
Самолет Duster Plane
- PS3 / PS4 – Вправо, Влево, R1, R1, R1, Влево, Треугольник, Треугольник, X, Круг, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, RB, RB, RB, Влево, Y, Y, A, B, LB, LB
- ПК – FLYSPRAY
- Телефон – 1-999-359-77729
Самолет Stunt Plane
- PS3 / PS4 – Круг, Вправо, L1, L2, Влево, R1, L1, L1, Влево, Влево, X, Треугольник
- Xbox One / Xbox 360 – B, Вправо, LB, LT, Влево, RB, LB, LB, Влево, Влево, A, Y
- ПК – BARNSTORM
- Телефон – 1-999-227-678-676
Маслкар Duke O'Death – сработает только после завершения случайного события «Дуэль»
- PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-332-84227
- Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-332-84227
- ПК – DEATHCAR
- Телефон – 1-999-332-84227
Подводная лодка Kraken Sub – станет доступна после завершения испытания «Wildlife Photography Challenge»
- PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-282-2537
- Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-282-2537
- ПК – BUBBLES
- Телефон – 1-999-282-2537
Гидроплан Dodo Airplane
- PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-398-4628
- Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-398-4628
- ПК – EXTINCT
- Телефон – 1-999-398-4628
Как вводить читы в GTA 5
В GTA 5 есть несколько способов для ввода читов. На консолях игрок может просто нажимать кнопки в нужном порядке или достать телефон персонажа и позвонить по нужному номеру. На ПК есть дополнительная опция – консольные команды.
PS3 / PS4 – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.
Xbox 360 / Xbox One – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.
ПК – последовательно нажимайте клавиши указанные в инструкции к чит-кодам или нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам, либо нажмите на клавишу ~ для вызова консоли и вводите читы туда заглавными буквами, затем нажмите Enter.
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