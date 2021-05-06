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Чит-коды на GTA 5 (ГТА 5) – на деньги, бессмертие, бесконечные патроны, оружие. Чит коды на GTA 5 (PS4, PS3, ПК, Xbox)

Какие чит-коды есть в GTA 5 и как их вводить
Киберспорт / Другие игры 0
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Когда все уголки GTA 5 уже изучены, то новых ощущений от игры могут добавить чит-коды. Также читы упростят прохождение сюжетной кампании и помогут устроить в городе хаос. В этой заметке собраны коды для нескольких платформ – PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК.

Фото: ovicio.com.br

Чит-коды на бессмертие, оружие и бесконечные патроны в GTA 5

Режим пьяницы – повышает уровень опьянения персонажа, камера размывается, а герой становится неуклюжим

  • PS3 / PS4 – Треугольник, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Влево
  • Xbox One / Xbox 360 – Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B, Влево
  • ПК – LIQUOR
  • Телефон – 1-999-547867

Повышение скорости плавания

  • PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, Вправо, Вправо, R2, Влево, L2, Вправо
  • Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, Вправо, Вправо, RT, Влево, LT, Вправо
  • ПК – GOTGILLS
  • Телефон – 1-999-46844557

Повышение скорости бега

  • PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, L2, L1, Квадрат
  • Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, LT, LB, X
  • ПК – CATCHME
  • Телефон – 1-999-228-2463

Максимальное здоровье и броня

  • PS3 / PS4 – Круг, L1, Треугольник, R2, X, Квадрат, Круг, Вправо, Квадрат, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Вправо, X, LB, LB, LB
  • ПК – TURTLE
  • Телефон – 1-999-887-853

Супер-прыжок – ваш персонаж прыгает значительно выше

  • PS3 / PS4 – L2, L2, Квадрат, Круг, Круг, L2, Квадрат, Квадрат, Влево, Вправо, X
  • Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Y, Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, RB, RT
  • ПК – HOPTOIT
  • Телефон – 1-999-467-8648

Неуязвимость

  • PS3 / PS4 – Вправо, X, Вправо, Влево, Вправо, R1, Вправо, Влево, X, Треугольник
  • Xbox One / Xbox 360 – Вправо, A, Вправо, Влево, Вправо, RB, Вправо, Влево, A, Y
  • ПК – PAINKILLER
  • Телефон – 1-999-724-6545537

Перезарядка особой способности

  • PS3 / PS4 – X, X, Квадрат, R1, L1, X, Вправо, Влево, X
  • Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, Вправо, Влево, A
  • ПК – POWERUP
  • Телефон – 1-999-769-3787

Замедление времени при стрельбе

  • PS3 / PS4 – Квадрат, L2, R1, Треугольник, Влево, Квадрат, L2, Вправо, X
  • Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Влево, X, LT, Вправо, A
  • ПК – DEADEYE
  • Телефон – 1-999-332-3393

Упасть с большой высоты

  • PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо
  • Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо
  • ПК – SKYFALL
  • Телефон – 1-999-759-3255

Повысить уровень розыска на одну звезду

  • PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо
  • Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо
  • ПК – FUGITIVE
  • Телефон – 1-999-384-48483

Понизить уровень розыска на одну звезду

  • PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево
  • Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево
  • ПК – LAWYERUP
  • Телефон – 1-999-529-93787

Получить оружие – обрез, снайперская винтовка, штурмовая винтовка, SMG, пистолет, гранаты, гранаты и нож

  • PS3 / PS4 – Треугольник, R2, Влево, L1, X, Вправо, Треугольник, Вниз, Квадрат, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Влево, LB, A, Вправо, Y, Вниз, X, LB, LB, LB
  • ПК – TOOLUP
  • Телефон – 1-999-866-587

Удары кулаком взрывают предметы

  • PS3 / PS4 – Вправо, Влево, X, Треугольник, R1, Круг, Круг, Круг, L2
  • Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, A, Y, RB, B, B, B, LT
  • ПК – HOTHANDS
  • Телефон – 1-999-468-42637

Пули взрывают предметы

  • PS3 / PS4 – Вправо, Квадрат, X, Влево, R1, R2, Влево, Вправо, Вправо, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – Вправо, X, A, Влево, RB, RT, Влево, Вправо, Вправо, LB, LB, LB
  • ПК – HIGHEX
  • Телефон – 1-999-444-439

Пули поджигают предметы

  • PS3 / PS4 – L1, R1, Квадрат, R1, Влево, R2, R1, Влево, Квадрат, Вправо, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Влево, RT, RB, Влево, X, Вправо, LB, LB
  • ПК – INCENDIARY
  • Телефон – 1-999-4623-634279

Изменить погоду

  • PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Квадрат
  • Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
  • ПК – MAKEITRAIN
  • Телефон – 1-999-625-348-7246

Лунная гравитация

  • PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, R1, L1, Вправо, Влево, L1, Влево
  • Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, RB, LB, Вправо, Влево, LB, Влево
  • ПК – FLOATER
  • Телефон – 1-999-356-2837

Замедление времени

  • PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, Квадрат, R2, R1
  • Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB
  • ПК – SLOWMO
  • Телефон – 1-999-756-966

Чит-коды на вертолет и самолет, на танк, на машины, на мотоцикл, на парашют, на эвакуатор, на лодку в GTA 5

Получить парашют

  • PS3 / PS4 – Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, R2, Влево, Влево, Вправо, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, RT, Влево, Влево, Вправо, LB
  • ПК – SKYDIVE
  • Телефон – 1-999-759-3483

Уменьшение силы трения – машины спокойно ездят по любой поверхности

  • PS3 / PS4 – Треугольник, R1, R1, Влево, R1, L1, R2, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Влево, RB, LB, RT, LB
  • ПК – SNOWDAY
  • Телефон – 1-999-766-9329

Машина для гольфа

  • PS3 / PS4 – Круг, L1, Влево, R1, L2, X, R1, L1, Круг, X
  • Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Влево, RB, LT, A, RB, LB, B, A
  • ПК – HOLEIN1
  • Телефон – 1-999-4653-461

Автомобиль Comet Vehicle

  • PS3 / PS4 – R1, Круг, R2, Вправо, L1, L2, X, X, Квадрат, R1
  • Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Вправо, LB, LT, A, A, X, RB
  • ПК – COMET
  • Телефон – 1-999-266-38

Автомобиль Rapid GT Vehicle

  • PS3 / PS4 – R2, L1, Круг, Вправо, L1, R1, Вправо, Влево, Круг, R2
  • Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, Вправо, LB, RB, Вправо, Влево, B, RT
  • ПК – RAPIDGT
  • Телефон – 1-999-727-4348

Автомобиль Stretch Limo Vehicle

  • PS3 / PS4 – R2, Вправо, L2, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо
  • Xbox One / Xbox 360 – RT, Вправо, LT, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо
  • ПК – VINEWOOD
  • Телефон – 1-999-846-39663

Автомобиль Garbage Truck Vehicle

  • PS3 / PS4 – Круг, R1, Круг, R1, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо
  • Xbox One / Xbox 360 – B, RB, B, RB, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо
  • ПК – TRASHED
  • Телефон – 1-999-872-7433

Велосипед BMX

  • PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2
  • Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B,Y, RB, RT
  • ПК – BANDIT
  • Телефон – 1-999-226-348

Мотоцикл Maibatsu Sanches

  • PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2
  • Xbox One / Xbox 360 – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
  • ПК – OFFROAD
  • Телефон – 1-999-633-7623

Мотоцикл Shitzu PCJ 600

  • PS3 / PS4 – R1, Вправо, Влево, Вправо, R2, Влево, Вправо, Квадрат, Вправо, L2, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – RB, Вправо, Влево, Вправо, RT, Влево, Вправо, X, Вправо, LT, LB, LB
  • ПК – ROCKET
  • Телефон – 1-999-762-538

Вертолет Buzzard

  • PS3 / PS4 – O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle
  • Xbox One / Xbox 360 – B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
  • ПК – BUZZOFF
  • Телефон – 1-999-289-9633

Самолет Duster Plane

  • PS3 / PS4 – Вправо, Влево, R1, R1, R1, Влево, Треугольник, Треугольник, X, Круг, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, RB, RB, RB, Влево, Y, Y, A, B, LB, LB
  • ПК – FLYSPRAY
  • Телефон – 1-999-359-77729

Самолет Stunt Plane

  • PS3 / PS4 – Круг, Вправо, L1, L2, Влево, R1, L1, L1, Влево, Влево, X, Треугольник
  • Xbox One / Xbox 360 – B, Вправо, LB, LT, Влево, RB, LB, LB, Влево, Влево, A, Y
  • ПК – BARNSTORM
  • Телефон – 1-999-227-678-676

Маслкар Duke O'Death – сработает только после завершения случайного события «Дуэль»

  • PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-332-84227
  • Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-332-84227
  • ПК – DEATHCAR
  • Телефон – 1-999-332-84227

Подводная лодка Kraken Sub – станет доступна после завершения испытания «Wildlife Photography Challenge»

  • PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-282-2537
  • Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-282-2537
  • ПК – BUBBLES
  • Телефон – 1-999-282-2537

Гидроплан Dodo Airplane

  • PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-398-4628
  • Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-398-4628
  • ПК – EXTINCT
  • Телефон – 1-999-398-4628

Как вводить читы в GTA 5

В GTA 5 есть несколько способов для ввода читов. На консолях игрок может просто нажимать кнопки в нужном порядке или достать телефон персонажа и позвонить по нужному номеру. На ПК есть дополнительная опция – консольные команды.

PS3 / PS4 – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.

Xbox 360 / Xbox One – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.

ПК – последовательно нажимайте клавиши указанные в инструкции к чит-кодам или нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам, либо нажмите на клавишу ~ для вызова консоли и вводите читы туда заглавными буквами, затем нажмите Enter.

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