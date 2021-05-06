Какие чит-коды есть в GTA 5 и как их вводить

Когда все уголки GTA 5 уже изучены, то новых ощущений от игры могут добавить чит-коды. Также читы упростят прохождение сюжетной кампании и помогут устроить в городе хаос. В этой заметке собраны коды для нескольких платформ – PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК.

Фото: ovicio.com.br

Чит-коды на бессмертие, оружие и бесконечные патроны в GTA 5

Режим пьяницы – повышает уровень опьянения персонажа, камера размывается, а герой становится неуклюжим

PS3 / PS4 – Треугольник, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Влево

– Треугольник, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Влево Xbox One / Xbox 360 – Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B, Влево

– Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B, Влево ПК – LIQUOR

– LIQUOR Телефон – 1-999-547867

Повышение скорости плавания

PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, Вправо, Вправо, R2, Влево, L2, Вправо

– Влево, Влево, L1, Вправо, Вправо, R2, Влево, L2, Вправо Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, Вправо, Вправо, RT, Влево, LT, Вправо

– Влево, Влево, LB, Вправо, Вправо, RT, Влево, LT, Вправо ПК – GOTGILLS

– GOTGILLS Телефон – 1-999-46844557

Повышение скорости бега

PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, L2, L1, Квадрат

– Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, L2, L1, Квадрат Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, LT, LB, X

/ Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, LT, LB, X ПК – CATCHME

– CATCHME Телефон – 1-999-228-2463

Максимальное здоровье и броня

PS3 / PS4 – Круг, L1, Треугольник, R2, X, Квадрат, Круг, Вправо, Квадрат, L1, L1, L1

– Круг, L1, Треугольник, R2, X, Квадрат, Круг, Вправо, Квадрат, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Вправо, X, LB, LB, LB

– B, LB, Y, RT, A, X, B, Вправо, X, LB, LB, LB ПК – TURTLE

– TURTLE Телефон – 1-999-887-853

Супер-прыжок – ваш персонаж прыгает значительно выше

PS3 / PS4 – L2, L2, Квадрат, Круг, Круг, L2, Квадрат, Квадрат, Влево, Вправо, X

– L2, L2, Квадрат, Круг, Круг, L2, Квадрат, Квадрат, Влево, Вправо, X Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Y, Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, RB, RT

– Влево, Влево, Y, Y, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, RB, RT ПК – HOPTOIT

– HOPTOIT Телефон – 1-999-467-8648

Неуязвимость

PS3 / PS4 – Вправо, X, Вправо, Влево, Вправо, R1, Вправо, Влево, X, Треугольник

– Вправо, X, Вправо, Влево, Вправо, R1, Вправо, Влево, X, Треугольник Xbox One / Xbox 360 – Вправо, A, Вправо, Влево, Вправо, RB, Вправо, Влево, A, Y

– Вправо, A, Вправо, Влево, Вправо, RB, Вправо, Влево, A, Y ПК – PAINKILLER

– PAINKILLER Телефон – 1-999-724-6545537

Перезарядка особой способности

PS3 / PS4 – X, X, Квадрат, R1, L1, X, Вправо, Влево, X

– X, X, Квадрат, R1, L1, X, Вправо, Влево, X Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, Вправо, Влево, A

– A, A, X, RB, LB, A, Вправо, Влево, A ПК – POWERUP

– POWERUP Телефон – 1-999-769-3787

Замедление времени при стрельбе

PS3 / PS4 – Квадрат, L2, R1, Треугольник, Влево, Квадрат, L2, Вправо, X

– Квадрат, L2, R1, Треугольник, Влево, Квадрат, L2, Вправо, X Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Влево, X, LT, Вправо, A

– X, LT, RB, Y, Влево, X, LT, Вправо, A ПК – DEADEYE

– DEADEYE Телефон – 1-999-332-3393

Упасть с большой высоты

PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо

– L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо

– LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо ПК – SKYFALL

– SKYFALL Телефон – 1-999-759-3255

Повысить уровень розыска на одну звезду

PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо

– R1, R1, Круг, R2, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо

– RB, RB, B, RT, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо ПК – FUGITIVE

– FUGITIVE Телефон – 1-999-384-48483

Понизить уровень розыска на одну звезду

PS3 / PS4 – R1, R1, Круг, R2, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево

– R1, R1, Круг, R2, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево

– RB, RB, B, RT, Вправо, Влево, Вправо, Влево, Вправо, Влево ПК – LAWYERUP

– LAWYERUP Телефон – 1-999-529-93787

Получить оружие – обрез, снайперская винтовка, штурмовая винтовка, SMG, пистолет, гранаты, гранаты и нож

PS3 / PS4 – Треугольник, R2, Влево, L1, X, Вправо, Треугольник, Вниз, Квадрат, L1, L1, L1

– Треугольник, R2, Влево, L1, X, Вправо, Треугольник, Вниз, Квадрат, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Влево, LB, A, Вправо, Y, Вниз, X, LB, LB, LB

– Y, RT, Влево, LB, A, Вправо, Y, Вниз, X, LB, LB, LB ПК – TOOLUP

– TOOLUP Телефон – 1-999-866-587

Удары кулаком взрывают предметы

PS3 / PS4 – Вправо, Влево, X, Треугольник, R1, Круг, Круг, Круг, L2

– Вправо, Влево, X, Треугольник, R1, Круг, Круг, Круг, L2 Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, A, Y, RB, B, B, B, LT

– Вправо, Влево, A, Y, RB, B, B, B, LT ПК – HOTHANDS

– HOTHANDS Телефон – 1-999-468-42637

Пули взрывают предметы

PS3 / PS4 – Вправо, Квадрат, X, Влево, R1, R2, Влево, Вправо, Вправо, L1, L1, L1

– Вправо, Квадрат, X, Влево, R1, R2, Влево, Вправо, Вправо, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – Вправо, X, A, Влево, RB, RT, Влево, Вправо, Вправо, LB, LB, LB

– Вправо, X, A, Влево, RB, RT, Влево, Вправо, Вправо, LB, LB, LB ПК – HIGHEX

– HIGHEX Телефон – 1-999-444-439

Пули поджигают предметы

PS3 / PS4 – L1, R1, Квадрат, R1, Влево, R2, R1, Влево, Квадрат, Вправо, L1, L1

– L1, R1, Квадрат, R1, Влево, R2, R1, Влево, Квадрат, Вправо, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Влево, RT, RB, Влево, X, Вправо, LB, LB

– LB, RB, X, RB, Влево, RT, RB, Влево, X, Вправо, LB, LB ПК – INCENDIARY

– INCENDIARY Телефон – 1-999-4623-634279

Изменить погоду

PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Квадрат

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Квадрат Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X ПК – MAKEITRAIN

– MAKEITRAIN Телефон – 1-999-625-348-7246

Лунная гравитация

PS3 / PS4 – Влево, Влево, L1, R1, L1, Вправо, Влево, L1, Влево

– Влево, Влево, L1, R1, L1, Вправо, Влево, L1, Влево Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, LB, RB, LB, Вправо, Влево, LB, Влево

– Влево, Влево, LB, RB, LB, Вправо, Влево, LB, Влево ПК – FLOATER

– FLOATER Телефон – 1-999-356-2837

Замедление времени

PS3 / PS4 – Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, Квадрат, R2, R1

– Треугольник, Влево, Вправо, Вправо, Квадрат, R2, R1 Xbox One / Xbox 360 – Y, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB

– Y, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB ПК – SLOWMO

– SLOWMO Телефон – 1-999-756-966

Чит-коды на вертолет и самолет, на танк, на машины, на мотоцикл, на парашют, на эвакуатор, на лодку в GTA 5

Получить парашют

PS3 / PS4 – Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, R2, Влево, Влево, Вправо, L1

– Влево, Вправо, L1, L2, R1, R2, R2, Влево, Влево, Вправо, L1 Xbox One / Xbox 360 – Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, RT, Влево, Влево, Вправо, LB

– Влево, Вправо, LB, LT, RB, RT, RT, Влево, Влево, Вправо, LB ПК – SKYDIVE

– SKYDIVE Телефон – 1-999-759-3483

Уменьшение силы трения – машины спокойно ездят по любой поверхности

PS3 / PS4 – Треугольник, R1, R1, Влево, R1, L1, R2, L1

– Треугольник, R1, R1, Влево, R1, L1, R2, L1 Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Влево, RB, LB, RT, LB

– Y, RB, RB, Влево, RB, LB, RT, LB ПК – SNOWDAY

– SNOWDAY Телефон – 1-999-766-9329

Машина для гольфа

PS3 / PS4 – Круг, L1, Влево, R1, L2, X, R1, L1, Круг, X

– Круг, L1, Влево, R1, L2, X, R1, L1, Круг, X Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Влево, RB, LT, A, RB, LB, B, A

– B, LB, Влево, RB, LT, A, RB, LB, B, A ПК – HOLEIN1

– HOLEIN1 Телефон – 1-999-4653-461

Автомобиль Comet Vehicle

PS3 / PS4 – R1, Круг, R2, Вправо, L1, L2, X, X, Квадрат, R1

– R1, Круг, R2, Вправо, L1, L2, X, X, Квадрат, R1 Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Вправо, LB, LT, A, A, X, RB

– RB, B, RT, Вправо, LB, LT, A, A, X, RB ПК – COMET

– COMET Телефон – 1-999-266-38

Автомобиль Rapid GT Vehicle

PS3 / PS4 – R2, L1, Круг, Вправо, L1, R1, Вправо, Влево, Круг, R2

– R2, L1, Круг, Вправо, L1, R1, Вправо, Влево, Круг, R2 Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, Вправо, LB, RB, Вправо, Влево, B, RT

– RT, LB, B, Вправо, LB, RB, Вправо, Влево, B, RT ПК – RAPIDGT

– RAPIDGT Телефон – 1-999-727-4348

Автомобиль Stretch Limo Vehicle

PS3 / PS4 – R2, Вправо, L2, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо

– R2, Вправо, L2, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо Xbox One / Xbox 360 – RT, Вправо, LT, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо

– RT, Вправо, LT, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо ПК – VINEWOOD

– VINEWOOD Телефон – 1-999-846-39663

Автомобиль Garbage Truck Vehicle

PS3 / PS4 – Круг, R1, Круг, R1, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо

– Круг, R1, Круг, R1, Влево, Влево, R1, L1, Круг, Вправо Xbox One / Xbox 360 – B, RB, B, RB, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо

– B, RB, B, RB, Влево, Влево, RB, LB, B, Вправо ПК – TRASHED

– TRASHED Телефон – 1-999-872-7433

Велосипед BMX

PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2

– Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2 Xbox One / Xbox 360 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B,Y, RB, RT

– Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, X, B,Y, RB, RT ПК – BANDIT

– BANDIT Телефон – 1-999-226-348

Мотоцикл Maibatsu Sanches

PS3 / PS4 – Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2

– Влево, Влево, Вправо, Вправо, Влево, Вправо, Квадрат, Круг, Треугольник, R1, R2 Xbox One / Xbox 360 – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

– B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB ПК – OFFROAD

– OFFROAD Телефон – 1-999-633-7623

Мотоцикл Shitzu PCJ 600

PS3 / PS4 – R1, Вправо, Влево, Вправо, R2, Влево, Вправо, Квадрат, Вправо, L2, L1, L1

– R1, Вправо, Влево, Вправо, R2, Влево, Вправо, Квадрат, Вправо, L2, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – RB, Вправо, Влево, Вправо, RT, Влево, Вправо, X, Вправо, LT, LB, LB

– RB, Вправо, Влево, Вправо, RT, Влево, Вправо, X, Вправо, LT, LB, LB ПК – ROCKET

– ROCKET Телефон – 1-999-762-538

Вертолет Buzzard

PS3 / PS4 – O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle

– O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle Xbox One / Xbox 360 – B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y

– B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y ПК – BUZZOFF

– BUZZOFF Телефон – 1-999-289-9633

Самолет Duster Plane

PS3 / PS4 – Вправо, Влево, R1, R1, R1, Влево, Треугольник, Треугольник, X, Круг, L1, L1

– Вправо, Влево, R1, R1, R1, Влево, Треугольник, Треугольник, X, Круг, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – Вправо, Влево, RB, RB, RB, Влево, Y, Y, A, B, LB, LB

– Вправо, Влево, RB, RB, RB, Влево, Y, Y, A, B, LB, LB ПК – FLYSPRAY

– FLYSPRAY Телефон – 1-999-359-77729

Самолет Stunt Plane

PS3 / PS4 – Круг, Вправо, L1, L2, Влево, R1, L1, L1, Влево, Влево, X, Треугольник

– Круг, Вправо, L1, L2, Влево, R1, L1, L1, Влево, Влево, X, Треугольник Xbox One / Xbox 360 – B, Вправо, LB, LT, Влево, RB, LB, LB, Влево, Влево, A, Y

– B, Вправо, LB, LT, Влево, RB, LB, LB, Влево, Влево, A, Y ПК – BARNSTORM

– BARNSTORM Телефон – 1-999-227-678-676

Маслкар Duke O'Death – сработает только после завершения случайного события «Дуэль»

PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-332-84227

– Ввести цифры 1-999-332-84227 Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-332-84227

– Ввести цифры 1-999-332-84227 ПК – DEATHCAR

– DEATHCAR Телефон – 1-999-332-84227

Подводная лодка Kraken Sub – станет доступна после завершения испытания «Wildlife Photography Challenge»

PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-282-2537

– Ввести цифры 1-999-282-2537 Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-282-2537

– Ввести цифры 1-999-282-2537 ПК – BUBBLES

– BUBBLES Телефон – 1-999-282-2537

Гидроплан Dodo Airplane

PS3 / PS4 – Ввести цифры 1-999-398-4628

– Ввести цифры 1-999-398-4628 Xbox One / Xbox 360 – Ввести цифры 1-999-398-4628

– Ввести цифры 1-999-398-4628 ПК – EXTINCT

– EXTINCT Телефон – 1-999-398-4628

Как вводить читы в GTA 5

В GTA 5 есть несколько способов для ввода читов. На консолях игрок может просто нажимать кнопки в нужном порядке или достать телефон персонажа и позвонить по нужному номеру. На ПК есть дополнительная опция – консольные команды.

PS3 / PS4 – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.



Xbox 360 / Xbox One – последовательно нажимайте кнопки указанные в инструкции к чит-кодам, либо нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам.



ПК – последовательно нажимайте клавиши указанные в инструкции к чит-кодам или нажмите «Вверх» для того, чтобы достать телефон и позвонить по соответствующим номерам, либо нажмите на клавишу ~ для вызова консоли и вводите читы туда заглавными буквами, затем нажмите Enter.