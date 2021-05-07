Самые страшные звуки в Minecraft, от которых бегут мурашки по коже

В Minecraft очень много опасных монстров, готовых разорвать игрока на кусочки. Особенно страшно становится во время исследования шахт, когда игрок глубоко под землёй добывает ресурсы и тут неожиданно слышит крики моба Enderman.

Видео опубликовано на YouTube-канале SiIvaGunner.

Также авторы записали жуткие звуки для шахт. Разработчики Minecraft из студии Mojang брали их напрямую из фильмов ужасов. Звуковая дорожка Cave 17 похожа на сильный удар по металлической поверхности. Если услышать такое посреди ночи, то есть риск сильно испугаться.

Видео опубликовано на YouTube-канале Minecraft Assets.

От другой музыкальной темы Cave 19 тоже бегут мурашки. Сложно сказать, что за существо может издавать такие звуки. Нам и самим очень интересно.

Видео опубликовано на YouTube-канале Minecraft Assets.

Помимо монстров и пещер, создатели проработали звуковой дизайн морей, животных и лесов. В большинстве своём они спокойные и расслабляющие, но существуют особые «тёмные» звуки. Они не пугают резким шумом или напряжённым тоном, но давят таинственной и жуткой атмосферой.

Видео опубликовано на YouTube-канале Molten.

Minecraft многие годы был источником страшных историй, от которых стынет кровь в жилах. И не последнюю роль в этом играло звуковое сопровождение.