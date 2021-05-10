Фанатов GTA ждёт возвращение в Вайс-Сити? Появилась возможная карта GTA 6

Анонимный пользователь сайта 4chan поделился скриншотом возможной карты GTA 6. Снимки одной и той же местности появляются в Сети уже в четвёртый раз. Первое изображение было замечено в начале 2020 года. На нём были схематично изображены несколько островов.

Позднее появился более детализированный снимок карты, сфотографированный с монитора.

В октябре 2020 года некто запостил на 4chan крупный план одного из островов, но ландшафт на фото всё ещё нельзя было рассмотреть.

Фанаты начали строить догадки и предположили, что действие игры может развернуться на Карибских островах или в Южной Америке. Но в мае 2021 года появилось новое изображение, где можно увидеть как на карте расположены дороги и города. Многие поклонники думают, что на снимках изображена карта Вайс-Сити, города, вдохновлённого Майами 80-х годов.

Rockstar никак не прокомментировали ни одну из фотографий. Данные изображения могут оказаться умело сделанным и поданным фейком.