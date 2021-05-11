Какие читы существуют в GTA San Andreas

GTA: San Andreas – одна из культовых частей серии. Фанаты до сих пор рассекают по виртуальным улицам гангстерских районов, и перепрохождение любимой игры может стать веселее, если добавить к нему чит-коды. Но перед активацией читов стоит сделать резервное сохранение, потому что большинство команд нельзя отменить. На всех платформах коды можно вводить просто нажимая необходимую последовательность кнопок прямо во время игры.

Фото: hdqwalls.com

Чит-коды для GTA San Andreas на Xbox – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое

Больше машин на дорогах – RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT

– RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Y, RB, LB, ↑, X, Y, ↓, B, LT, LB, LB

– ←, Y, RB, LB, ↑, X, Y, ↓, B, LT, LB, LB Дороги забиты «мусорными авто» – LT, →, LB, ↑, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

– LT, →, LB, ↑, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, X, B, Y, RB, RT

– ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, X, B, Y, RB, RT Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, X, B, LB, RB, Y, ↓

– ↑, ↑, ↓, ↓, X, B, LB, RB, Y, ↓ Все машины чёрные – B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B

– B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B Взорвать все машины – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

– RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT

– ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT Летающие машины – ↑, ↓, LB, RB, LB, →, ←, LB, ←

– ↑, ↓, LB, RB, LB, →, ←, LB, ← Режим хаоса – LT, →, LB, Y, →, →, RB, LB, →, LB, LB, LB

– LT, →, LB, Y, →, →, RB, LB, →, LB, LB, LB Облачная погода – LT, ↓, ↓, ←, X, ←, RT, X, A, RB, LB, LB

– LT, ↓, ↓, ←, X, ←, RT, X, A, RB, LB, LB Ездить по воде – →, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

– →, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Ускорить машины – →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB

– →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB Ускорить время – B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

– B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y Ускорить геймплей – Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X

– Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X Потолстеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ↓

– Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ↓ Летающие лодки – RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y

– RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y Туманная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

– RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ «Весёлый режим» – Y, Y, LB, X, X, B, X, ↓, B

– Y, Y, LB, X, X, B, X, ↓, B Банды контролируют улицы – LT, ↑, RB, RB, ←, RB, RB, RT, →, ↓

– LT, ↑, RB, RB, ←, RB, RB, RT, →, ↓ Получить парашют – ←, →, LB, LT, RB, RT, RT, ↑, ↓, →, LB

– ←, →, LB, LT, RB, RT, RT, ↑, ↓, →, LB Оружие наёмного убийцы – ↓, X, A, ←, RB, RT, ←, ↓, ↓, LB, LB, LB

– ↓, X, A, ←, RB, RT, ←, ↓, ↓, LB, LB, LB Реактивный самолёт – Y, Y, X, B, A, LB, LB, ↓, ↑

– Y, Y, X, B, A, LB, LB, ↓, ↑ Бесконечные патроны – LB, RB, X, RB, ←, RT, RB, ←, X, ↓, LB, LB

– LB, RB, X, RB, ←, RT, RB, ←, X, ↓, LB, LB Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, LB, ↓, ↓, RT, ↓, LT, ↓

– ↓, ←, LB, ↓, ↓, RT, ↓, LT, ↓ Высокий прыжок – ↑, ↑, Y, Y, ↑, ↑, ←, →, X, RT, RT

– ↑, ↑, Y, Y, ↑, ↑, ←, →, X, RT, RT Усиленные прыжки на транспорте – Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT

– Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT Максимум мышечной силы – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ←

– Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ← Максимум уважения – LB, RB, Y, ↓, RT, A, LB, ↑, LT, LT, LB, LB

– LB, RB, Y, ↓, RT, A, LB, ↑, LT, LT, LB, LB Максимум сексуальной привлекательности – B, Y, Y, ↑, B, RB, LT, ↑, Y, LB, LB, LB

– B, Y, Y, ↑, B, RB, LT, ↑, Y, LB, LB, LB Максимум характеристик машин – X, LT, A, RB, LT, LT, ←, RB, →, LB, LB, LB

– X, LT, A, RB, LT, LT, ←, RB, →, LB, LB, LB Поменять день в ночь – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Оранжевое небо и время останавливается на 21:00 – ←, ←, LT, RB, →, X, X, LB, LT, A

– ←, ←, LT, RB, →, X, X, LB, LT, A Пасмурная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB

– ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB Пешеходы ходят с оружием – RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓

– RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓ Пешеходы стреляют в героя – A, LB, ↑, X, ↓, A, LT, Y, ↓, RB, LB, LB

– A, LB, ↑, X, ↓, A, LT, Y, ↓, RB, LB, LB Идеальная управляемость транспорта – Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB

– Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB Все машины розовые – B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, B

– B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, B Дождливая погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Набор пешеходов в банду – ↓, X, ↑, RT, RT, ↑, →, →, ↑

– ↓, X, ↑, RT, RT, ↑, →, →, ↑ Свободные дороги – A, ↓, ↑, RT, ↓, Y, LB, Y, ←

– A, ↓, ↑, RT, ↓, Y, LB, Y, ← Песчаная буря – ↑, ↓, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

– ↑, ↓, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Похудеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, →

– Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, → Замедлить геймплей – Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB

– Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB Машина Bloodring Banger – ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ←

– ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ← Машина Caddy – B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A

– B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A Бульдозер – RT, LB, LB, →, →, ↑, ↑, A, LB, ←

– RT, LB, LB, →, →, ↑, ↑, A, LB, ← Машина Hotring Racer 1 – RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB

– RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB Машина Hotring Racer 2 – RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT

– RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT Машина Hunter – B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB

– B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB Получить Jetpack – LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →, LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →

– LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →, LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, → Машина Monster Truck – →, ↑, RB, RB, RB, ↓, Y, Y, A, B, LB, LB

– →, ↑, RB, RB, RB, ↓, Y, Y, A, B, LB, LB Машина Rancher – ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT

– ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT Танк – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

– B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Машина Romero – ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, →

– ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, → Машина Stretch – RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, →

– RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, → Самолёт – B, ↑, LB, LT, ↓, RB, LB, LB, ←, ←, A, Y

– B, ↑, LB, LT, ↓, RB, LB, LB, ←, ←, A, Y Танкер – RB, ↑, ←, →, RT, ↑, →, X, →, LT, LB, LB

– RB, ↑, ←, →, RT, ↑, →, X, →, LT, LB, LB Мусоровоз – B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, →

– B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, → Суицид – →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB

– →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB Солнечная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Супер удары кулаками – ↑, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT

– ↑, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT Такси имеют нитро и прыжки – ↑, A, Y, A, Y, A, X, RT, →

– ↑, A, Y, A, Y, A, X, RT, → Все машины деревенские – Y, ←, X, RT, ↑, LT, ↓, LB, A, LB, LB, LB

– Y, ←, X, RT, ↑, LT, ↓, LB, A, LB, LB, LB Все машины очень быстрые – ↑, LB, RB, ↑, →, ↑, A, LT, A, LB

– ↑, LB, RB, ↑, →, ↑, A, LT, A, LB Взорвать транспорт – LB, LT, LT, ↑, ↓, ↓, ↑, RB, RT, RT

– LB, LT, LT, ↑, ↓, ↓, ↑, RB, RT, RT Катер на воздушной подушке – Y, Y, X, B, A, LB, LT, ↓, ↓

– Y, Y, X, B, A, LB, LT, ↓, ↓ Понизить уровень розыска – RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

– RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ Поднять уровень розыска – RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, →

– RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, → Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, X, LT, →, A, RB, ↓, RT, B

– ↑, ↑, X, LT, →, A, RB, ↓, RT, B Набор оружия 1 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

– RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Набор оружия 2 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←

– RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← Набор оружия 3 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

Чит-коды для GTA San Andreas на PS2 и PS3 – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое

Больше машин на дорогах – R2, X, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2

– R2, X, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2 Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Треугольник, R1, L1, ↑, Квадрат, Треугольник, ↓, X, L2, L1, L1

– ←, Треугольник, R1, L1, ↑, Квадрат, Треугольник, ↓, X, L2, L1, L1 Дороги забиты «мусорными авто» – L2, →, L1, ↑, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

– L2, →, L1, ↑, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1 Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, Квадрат, X, Треугольник, R1, R2

– ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, Квадрат, X, Треугольник, R1, R2 Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, Квадрат, X, L1, R1, Треугольник, ↓

– ↑, ↑, ↓, ↓, Квадрат, X, L1, R1, Треугольник, ↓ Все машины чёрные – X, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, X

– X, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, X Взорвать все машины – R2, L2, R1, L1, L2, R2, Квадрат, Треугольник, X, Треугольник, L2, L1

– R2, L2, R1, L1, L2, R2, Квадрат, Треугольник, X, Треугольник, L2, L1 Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2

– ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2 Летающие машины – ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ←

– ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ← Режим хаоса – L2, →, L1, Треугольник, →, →, R1, L1, →, L1, L1, L1

– L2, →, L1, Треугольник, →, →, R1, L1, →, L1, L1, L1 Облачная погода – L2, ↓, ↓, ←, Квадрат, ←, R2, Квадрат, X, R1, L1, L1

– L2, ↓, ↓, ←, Квадрат, ←, R2, Квадрат, X, R1, L1, L1 Ездить по воде – →, R2, X, R1, L2, Квадрат, R1, R2

– →, R2, X, R1, L2, Квадрат, R1, R2 Ускорить машины – →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1

– →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1 Ускорить время – X, X, L1, Квадрат, L1, Квадрат, Квадрат, Квадрат, L1, Треугольник, X, Треугольник

– X, X, L1, Квадрат, L1, Квадрат, Квадрат, Квадрат, L1, Треугольник, X, Треугольник Ускорить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, L2, L1, Квадрат

– Треугольник, ↑, →, ↓, L2, L1, Квадрат Потолстеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ↓

– Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ↓ Летающие лодки – R2, X, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Квадрат, Треугольник

– R2, X, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Квадрат, Треугольник Туманная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

– R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ «Весёлый режим» – Треугольник, Треугольник, L1, Квадрат, Квадрат, X, Квадрат, ↓, X

– Треугольник, Треугольник, L1, Квадрат, Квадрат, X, Квадрат, ↓, X Банды контролируют улицы – L2, ↑, R1, R1, ←, R1, R1, R2, →, ↓

– L2, ↑, R1, R1, ←, R1, R1, R2, →, ↓ Получить парашют – ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ↑, ↓, →, L1

– ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ↑, ↓, →, L1 Оружие наёмного убийцы – ↓, Квадрат, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1

– ↓, Квадрат, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1 Реактивный самолёт – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L1, ↓, ↑

– Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L1, ↓, ↑ Бесконечные патроны – L1, R1, Квадрат, R1, ←, R2, R1, ←, Квадрат, ↓, L1, L1

– L1, R1, Квадрат, R1, ←, R2, R1, ←, Квадрат, ↓, L1, L1 Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, L1, ↓, ↓, R2, ↓, L2, ↓

– ↓, ←, L1, ↓, ↓, R2, ↓, L2, ↓ Высокий прыжок – ↑, ↑, Треугольник, Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, R2, R2

– ↑, ↑, Треугольник, Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, R2, R2 Усиленные прыжки на BMX – Треугольник, Квадрат, X, X, Квадрат, X, X, L1, L2, L2, R1, R2

– Треугольник, Квадрат, X, X, Квадрат, X, X, L1, L2, L2, R1, R2 Максимум мышечной силы – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ←

– Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ← Максимум уважения – L1, R1, Треугольник, ↓, R2, X, L1, ↑, L2, L2, L1, L1

– L1, R1, Треугольник, ↓, R2, X, L1, ↑, L2, L2, L1, L1 Максимум сексуальной привлекательности – X, Треугольник, Треугольник, ↑, X, R1, L2, ↑, Треугольник, L1, L1, L1

– X, Треугольник, Треугольник, ↑, X, R1, L2, ↑, Треугольник, L1, L1, L1 Максимум характеристик машин – Квадрат, L2, X, R1, L2, L2, ←, R1, →, L1, L1, L1

– Квадрат, L2, X, R1, L2, L2, ←, R1, →, L1, L1, L1 Перевести день в ночь – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник Оранжевое небо и остановка времени на 21:00 – ←, ←, L2, R1, →, Квадрат, Квадрат, L1, L2, A

– ←, ←, L2, R1, →, Квадрат, Квадрат, L1, L2, A Пасмурная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1

– ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1 Пешеходы ходят с оружием – R2, R1, X, Треугольник, X, Треугольник, ↑, ↓

– R2, R1, X, Треугольник, X, Треугольник, ↑, ↓ Пешеходы стреляют в героя – X, L1, ↑, Квадрат, ↓, X, L2, Треугольник, ↓, R1, L1, L1

– X, L1, ↑, Квадрат, ↓, X, L2, Треугольник, ↓, R1, L1, L1 Идеальная управляемость транспорта – Треугольник, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1

– Треугольник, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1 Все машины розовые – X, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X

– X, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X Дождливая погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Набор пешеходов в банду – ↓, Квадрат, ↑, R2, R2, ↑, →, →, ↑

– ↓, Квадрат, ↑, R2, R2, ↑, →, →, ↑ Свободные дороги – X, ↓, ↑, R2, ↓, Треугольник, L1, Треугольник, ←

– X, ↓, ↑, R2, ↓, Треугольник, L1, Треугольник, ← Песчаная буря – ↑, ↓, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

– ↑, ↓, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Похудеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, →

– Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, → Замедлить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, Квадрат, R2, R1

– Треугольник, ↑, →, ↓, Квадрат, R2, R1 Машина Bloodring Banger – ↓, R1, X, L2, L2, X, R1, L1, ←, ←

– ↓, R1, X, L2, L2, X, R1, L1, ←, ← Машина Caddy – X, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, X, A

– X, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, X, A Бульдозер – R2, L1, L1, →, →, ↑, ↑, X, L1, ←

– R2, L1, L1, →, →, ↑, ↑, X, L1, ← Машина Hotring Racer 1 – R1, X, R2, →, L1, L2, X, X, Квадрат, R1

– R1, X, R2, →, L1, L2, X, X, Квадрат, R1 Машина Hotring Racer 2 – R2, L1, X, →, L1, R1, →, ↑, X, R2

– R2, L1, X, →, L1, R1, →, ↑, X, R2 Машина Hunter – X, X, L1, X, X, L1, X, R1 R2, L2, L1, L1

– X, X, L1, X, X, L1, X, R1 R2, L2, L1, L1 Получить Jetpack – L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →

– L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, → Машина Monster Truck – →, ↑, R1, R1, R1, ↓, Треугольник, Треугольник, X, X, L1, L1

– →, ↑, R1, R1, R1, ↓, Треугольник, Треугольник, X, X, L1, L1 Машина Rancher – ↑, →, →, L1, →, ↑, Квадрат, L2

– ↑, →, →, L1, →, ↑, Квадрат, L2 Танк – X, X, L1, X, X, X, L1, L2, R1, Треугольник, X, Треугольник

– X, X, L1, X, X, X, L1, L2, R1, Треугольник, X, Треугольник Машина Romero – ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, →

– ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, → Машина Stretch – R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, X, →

– R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, X, → Самолёт – X, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←, ←, X, Треугольник

– X, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←, ←, X, Треугольник Танкер – R1, ↑, ←, →, R2, ↑, →, Квадрат, →, L2, L1, L1

– R1, ↑, ←, →, R2, ↑, →, Квадрат, →, L2, L1, L1 Мусоровоз – X, R1, X, R1, ←, ←, R1, L1, X, →

– X, R1, X, R1, ←, ←, R1, L1, X, → Суицид – →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1

– →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1 Солнечная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE Супер удары кулаками – ↑, ←, X, Треугольник, R1, X, X, X, L2

– ↑, ←, X, Треугольник, R1, X, X, X, L2 Такси имеют нитро и прыжки – ↑, X, Треугольник, X, Треугольник, X, Квадрат, R2, →

– ↑, X, Треугольник, X, Треугольник, X, Квадрат, R2, → Все машины деревенские – Треугольник, ←, Квадрат, R2, ↑, L2, ↓, L1, X, L1, L1, L1

– Треугольник, ←, Квадрат, R2, ↑, L2, ↓, L1, X, L1, L1, L1 Все машины очень быстрые – ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1

– ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1 Взорвать транспорт – L1, L2, L2, ↑, ↓, ↓, ↑, R1, R2, R2

– L1, L2, L2, ↑, ↓, ↓, ↑, R1, R2, R2 Катер на воздушной подушке – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L2, ↓, ↓

– Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L2, ↓, ↓ Понизить уровень розыска – R1, R1, X, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

– R1, R1, X, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ Поднять уровень розыска – R1, R1, X, R2, ←, →, ←, →, ←, →

– R1, R1, X, R2, ←, →, ←, →, ←, → Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, Квадрат, L2, →, X, R1, ↓, R2, Круг

– ↑, ↑, Квадрат, L2, →, X, R1, ↓, R2, Круг Набор оружия 1 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

– R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Набор оружия 2 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←

– R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← Набор оружия 3 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

Чит-коды для GTA San Andreas на ПК – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое