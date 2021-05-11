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Чит-коды на GTA San Andreas (ГТА Сан Андреас) – на машины, деньги, неуязвимость, оружие. Чит ГТА Сан Андреас читы

Какие читы существуют в GTA San Andreas
Киберспорт / Другие игры 0
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GTA: San Andreas – одна из культовых частей серии. Фанаты до сих пор рассекают по виртуальным улицам гангстерских районов, и перепрохождение любимой игры может стать веселее, если добавить к нему чит-коды. Но перед активацией читов стоит сделать резервное сохранение, потому что большинство команд нельзя отменить. На всех платформах коды можно вводить просто нажимая необходимую последовательность кнопок прямо во время игры.

Фото: hdqwalls.com

Чит-коды для GTA San Andreas на Xbox – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое

  • Больше машин на дорогах – RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT
  • Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Y, RB, LB, ↑, X, Y, ↓, B, LT, LB, LB
  • Дороги забиты «мусорными авто» – LT, →, LB, ↑, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
  • Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, X, B, Y, RB, RT
  • Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, X, B, LB, RB, Y, ↓
  • Все машины чёрные – B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B
  • Взорвать все машины – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
  • Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT
  • Летающие машины – ↑, ↓, LB, RB, LB, →, ←, LB, ←
  • Режим хаоса – LT, →, LB, Y, →, →, RB, LB, →, LB, LB, LB
  • Облачная погода – LT, ↓, ↓, ←, X, ←, RT, X, A, RB, LB, LB
  • Ездить по воде – →, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
  • Ускорить машины – →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB
  • Ускорить время – B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
  • Ускорить геймплей – Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X
  • Потолстеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ↓
  • Летающие лодки – RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y
  • Туманная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
  • Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
  • «Весёлый режим» – Y, Y, LB, X, X, B, X, ↓, B
  • Банды контролируют улицы – LT, ↑, RB, RB, ←, RB, RB, RT, →, ↓
  • Получить парашют – ←, →, LB, LT, RB, RT, RT, ↑, ↓, →, LB
  • Оружие наёмного убийцы – ↓, X, A, ←, RB, RT, ←, ↓, ↓, LB, LB, LB
  • Реактивный самолёт – Y, Y, X, B, A, LB, LB, ↓, ↑
  • Бесконечные патроны – LB, RB, X, RB, ←, RT, RB, ←, X, ↓, LB, LB
  • Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, LB, ↓, ↓, RT, ↓, LT, ↓
  • Высокий прыжок – ↑, ↑, Y, Y, ↑, ↑, ←, →, X, RT, RT
  • Усиленные прыжки на транспорте – Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
  • Максимум мышечной силы – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ←
  • Максимум уважения – LB, RB, Y, ↓, RT, A, LB, ↑, LT, LT, LB, LB
  • Максимум сексуальной привлекательности – B, Y, Y, ↑, B, RB, LT, ↑, Y, LB, LB, LB
  • Максимум характеристик машин – X, LT, A, RB, LT, LT, ←, RB, →, LB, LB, LB
  • Поменять день в ночь – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
  • Оранжевое небо и время останавливается на 21:00 – ←, ←, LT, RB, →, X, X, LB, LT, A
  • Пасмурная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
  • Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB
  • Пешеходы ходят с оружием – RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓
  • Пешеходы стреляют в героя – A, LB, ↑, X, ↓, A, LT, Y, ↓, RB, LB, LB
  • Идеальная управляемость транспорта – Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB
  • Все машины розовые – B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, B
  • Дождливая погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
  • Набор пешеходов в банду – ↓, X, ↑, RT, RT, ↑, →, →, ↑
  • Свободные дороги – A, ↓, ↑, RT, ↓, Y, LB, Y, ←
  • Песчаная буря – ↑, ↓, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
  • Похудеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, →
  • Замедлить геймплей – Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB
  • Машина Bloodring Banger – ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ←
  • Машина Caddy – B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A
  • Бульдозер – RT, LB, LB, →, →, ↑, ↑, A, LB, ←
  • Машина Hotring Racer 1 – RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB
  • Машина Hotring Racer 2 – RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT
  • Машина Hunter – B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB
  • Получить Jetpack – LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →, LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →
  • Машина Monster Truck – →, ↑, RB, RB, RB, ↓, Y, Y, A, B, LB, LB
  • Машина Rancher – ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT
  • Танк – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
  • Машина Romero – ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, →
  • Машина Stretch – RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, →
  • Самолёт – B, ↑, LB, LT, ↓, RB, LB, LB, ←, ←, A, Y
  • Танкер – RB, ↑, ←, →, RT, ↑, →, X, →, LT, LB, LB
  • Мусоровоз – B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, →
  • Суицид – →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB
  • Солнечная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
  • Супер удары кулаками – ↑, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT
  • Такси имеют нитро и прыжки – ↑, A, Y, A, Y, A, X, RT, →
  • Все машины деревенские – Y, ←, X, RT, ↑, LT, ↓, LB, A, LB, LB, LB
  • Все машины очень быстрые – ↑, LB, RB, ↑, →, ↑, A, LT, A, LB
  • Взорвать транспорт – LB, LT, LT, ↑, ↓, ↓, ↑, RB, RT, RT
  • Катер на воздушной подушке – Y, Y, X, B, A, LB, LT, ↓, ↓
  • Понизить уровень розыска – RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
  • Поднять уровень розыска – RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, →
  • Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, X, LT, →, A, RB, ↓, RT, B
  • Набор оружия 1 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
  • Набор оружия 2 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
  • Набор оружия 3 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

Чит-коды для GTA San Andreas на PS2 и PS3 – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое

  • Больше машин на дорогах – R2, X, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2
  • Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Треугольник, R1, L1, ↑, Квадрат, Треугольник, ↓, X, L2, L1, L1
  • Дороги забиты «мусорными авто» – L2, →, L1, ↑, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
  • Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, Квадрат, X, Треугольник, R1, R2
  • Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, Квадрат, X, L1, R1, Треугольник, ↓
  • Все машины чёрные – X, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, X
  • Взорвать все машины – R2, L2, R1, L1, L2, R2, Квадрат, Треугольник, X, Треугольник, L2, L1
  • Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2
  • Летающие машины – ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ←
  • Режим хаоса – L2, →, L1, Треугольник, →, →, R1, L1, →, L1, L1, L1
  • Облачная погода – L2, ↓, ↓, ←, Квадрат, ←, R2, Квадрат, X, R1, L1, L1
  • Ездить по воде – →, R2, X, R1, L2, Квадрат, R1, R2
  • Ускорить машины – →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1
  • Ускорить время – X, X, L1, Квадрат, L1, Квадрат, Квадрат, Квадрат, L1, Треугольник, X, Треугольник
  • Ускорить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, L2, L1, Квадрат
  • Потолстеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ↓
  • Летающие лодки – R2, X, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Квадрат, Треугольник
  • Туманная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  • Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
  • «Весёлый режим» – Треугольник, Треугольник, L1, Квадрат, Квадрат, X, Квадрат, ↓, X
  • Банды контролируют улицы – L2, ↑, R1, R1, ←, R1, R1, R2, →, ↓
  • Получить парашют – ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ↑, ↓, →, L1
  • Оружие наёмного убийцы – ↓, Квадрат, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1
  • Реактивный самолёт – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L1, ↓, ↑
  • Бесконечные патроны – L1, R1, Квадрат, R1, ←, R2, R1, ←, Квадрат, ↓, L1, L1
  • Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, L1, ↓, ↓, R2, ↓, L2, ↓
  • Высокий прыжок – ↑, ↑, Треугольник, Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, R2, R2
  • Усиленные прыжки на BMX – Треугольник, Квадрат, X, X, Квадрат, X, X, L1, L2, L2, R1, R2
  • Максимум мышечной силы – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ←
  • Максимум уважения – L1, R1, Треугольник, ↓, R2, X, L1, ↑, L2, L2, L1, L1
  • Максимум сексуальной привлекательности – X, Треугольник, Треугольник, ↑, X, R1, L2, ↑, Треугольник, L1, L1, L1
  • Максимум характеристик машин – Квадрат, L2, X, R1, L2, L2, ←, R1, →, L1, L1, L1
  • Перевести день в ночь – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник
  • Оранжевое небо и остановка времени на 21:00 – ←, ←, L2, R1, →, Квадрат, Квадрат, L1, L2, A
  • Пасмурная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник
  • Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1
  • Пешеходы ходят с оружием – R2, R1, X, Треугольник, X, Треугольник, ↑, ↓
  • Пешеходы стреляют в героя – X, L1, ↑, Квадрат, ↓, X, L2, Треугольник, ↓, R1, L1, L1
  • Идеальная управляемость транспорта – Треугольник, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1
  • Все машины розовые – X, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X
  • Дождливая погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  • Набор пешеходов в банду – ↓, Квадрат, ↑, R2, R2, ↑, →, →, ↑
  • Свободные дороги – X, ↓, ↑, R2, ↓, Треугольник, L1, Треугольник, ←
  • Песчаная буря – ↑, ↓, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
  • Похудеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, →
  • Замедлить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, Квадрат, R2, R1
  • Машина Bloodring Banger – ↓, R1, X, L2, L2, X, R1, L1, ←, ←
  • Машина Caddy – X, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, X, A
  • Бульдозер – R2, L1, L1, →, →, ↑, ↑, X, L1, ←
  • Машина Hotring Racer 1 – R1, X, R2, →, L1, L2, X, X, Квадрат, R1
  • Машина Hotring Racer 2 – R2, L1, X, →, L1, R1, →, ↑, X, R2
  • Машина Hunter – X, X, L1, X, X, L1, X, R1 R2, L2, L1, L1
  • Получить Jetpack – L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →
  • Машина Monster Truck – →, ↑, R1, R1, R1, ↓, Треугольник, Треугольник, X, X, L1, L1
  • Машина Rancher – ↑, →, →, L1, →, ↑, Квадрат, L2
  • Танк – X, X, L1, X, X, X, L1, L2, R1, Треугольник, X, Треугольник
  • Машина Romero – ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, →
  • Машина Stretch – R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, X, →
  • Самолёт – X, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←, ←, X, Треугольник
  • Танкер – R1, ↑, ←, →, R2, ↑, →, Квадрат, →, L2, L1, L1
  • Мусоровоз – X, R1, X, R1, ←, ←, R1, L1, X, →
  • Суицид – →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1
  • Солнечная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
  • Супер удары кулаками – ↑, ←, X, Треугольник, R1, X, X, X, L2
  • Такси имеют нитро и прыжки – ↑, X, Треугольник, X, Треугольник, X, Квадрат, R2, →
  • Все машины деревенские – Треугольник, ←, Квадрат, R2, ↑, L2, ↓, L1, X, L1, L1, L1
  • Все машины очень быстрые – ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1
  • Взорвать транспорт – L1, L2, L2, ↑, ↓, ↓, ↑, R1, R2, R2
  • Катер на воздушной подушке – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L2, ↓, ↓
  • Понизить уровень розыска – R1, R1, X, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
  • Поднять уровень розыска – R1, R1, X, R2, ←, →, ←, →, ←, →
  • Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, Квадрат, L2, →, X, R1, ↓, R2, Круг
  • Набор оружия 1 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
  • Набор оружия 2 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
  • Набор оружия 3 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

Чит-коды для GTA San Andreas на ПК – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое

  • Больше машин на дорогах – YLTEICZ
  • Все машины имеют Нитро-ускоритель – SPEEDFREAK
  • Дороги забиты «мусорными авто» – EVERYONEISPOOR
  • Квадроцикл – FOURWHEELFUN
  • Пляжная вечеринка – LIFESABEACH
  • Все машины чёрные – IOWDLAC
  • Взорвать все машины – CPKTNWT
  • Открыть охоту наа главного героя – BAGOWPG
  • Летающие машины – CHITTYCHITTYBANGBANG
  • Режим хаоса – STATEOFEMERGENCY
  • Облачная погода – ALNSFMZO
  • Ездить по воде – YSOHNUL
  • Ускорить машины – SPEEDITUP
  • Ускорить время – YSOHNUL
  • Ускорить геймплей – FLYINGFISH
  • Потолстеть – BTCDBCB
  • Летающие лодки – FLYINGFISH
  • Туманная погода – CRAZYTOWN
  • Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – HESOYAM
  • «Весёлый режим» – CRAZYTOWN
  • Банды контролируют улицы – ONLYHOMIESALLOWED
  • Получить парашют – AIYPWZQP
  • Оружие наёмного убийцы – PROFESSIONALKILLER
  • Реактивный самолёт – JUMPJET
  • Бесконечные патроны – FULLCLIP
  • Бесконечный запас кислорода – CVWKXAM
  • Высокий прыжок – KANGAROO
  • Усиленные прыжки на на транспорте – CJPHONEHOME
  • Максимум мышечной силы – BUFFMEUP
  • Максимум уважения – WORSHIPME
  • Максимум сексуальной привлекательности – HELLOLADIES
  • Максимум характеристик машин – NATURALTALENT
  • Перевести день в ночь – NIGHTPROWLER
  • Оранжевое небо и время останавливается на 21:00 – OFVIAC
  • Агрессивные пешеходы – IOJUFZN
  • Пешеходы стреляют в героя – BGLUAWML
  • Идеальная управляемость транспорта – STICKLIKEGLUE
  • Все машины розовые – LLQPFBN
  • Дождливая погода – AUIFRVQS
  • Набор пешеходов в банду – SJMAHPE
  • Свободные дороги – GHOSTTOWN
  • Песчаная буря – CWJXUOC
  • Похудеть – KVGYZQK
  • Замедлить геймплей – ANOSEONGLASS
  • Машина Bloodring Banger – OLDSPEEDDEMON
  • Машина Caddy – RZHSUEW
  • Бульдозер – ITSALLBULL
  • Машина Hotring Racer 1 – VROCKPOKEY
  • Машина Hotring Racer 2 – VPJTQWV
  • Машина Hunter – OHDUDE
  • Получить Jetpack – ROCKETMAN
  • Машина Monster Truck – MONSTERMASH
  • Машина Rancher – JQNTDMH
  • Танк – AIWPRTON
  • Машина Romero – WHERESTHEFUNERAL
  • Машина Stretch – CELEBRITYSTATUS
  • Самолёт – FLYINGTOSTUNT
  • Танкер – AMOMHRER
  • Мусоровоз – TRUEGRIME
  • Суицид – GOODBYECRUELWORLD
  • Солнечная погода – PLEASANTLYWARM
  • Такси имеют нитро и прыжки – VKYPQCF
  • Все машины деревенские – FVTMNBZ
  • Все машины очень быстрые – EVERYONEISRICH
  • Взорвать транспорт – JCNRUAD
  • Катер на воздушной подушке – KGGGDKP
  • Понизить уровень розыска – TURNDOWNTHEHEAT
  • Поднять уровень розыска – TURNUPTHEHEAT
  • Прицел сам наводится во время езды – OUIQDMW
  • Набор оружия 1 – LXGIWYL
  • Набор оружия 2 – PROFESSIONALSKIT
  • Набор оружия 3 – UZUMYMW
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