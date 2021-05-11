Какие читы существуют в GTA San Andreas
GTA: San Andreas – одна из культовых частей серии. Фанаты до сих пор рассекают по виртуальным улицам гангстерских районов, и перепрохождение любимой игры может стать веселее, если добавить к нему чит-коды. Но перед активацией читов стоит сделать резервное сохранение, потому что большинство команд нельзя отменить. На всех платформах коды можно вводить просто нажимая необходимую последовательность кнопок прямо во время игры.
Фото: hdqwalls.com
Чит-коды для GTA San Andreas на Xbox – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое
- Больше машин на дорогах – RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT
- Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Y, RB, LB, ↑, X, Y, ↓, B, LT, LB, LB
- Дороги забиты «мусорными авто» – LT, →, LB, ↑, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
- Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, X, B, Y, RB, RT
- Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, X, B, LB, RB, Y, ↓
- Все машины чёрные – B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B
- Взорвать все машины – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
- Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT
- Летающие машины – ↑, ↓, LB, RB, LB, →, ←, LB, ←
- Режим хаоса – LT, →, LB, Y, →, →, RB, LB, →, LB, LB, LB
- Облачная погода – LT, ↓, ↓, ←, X, ←, RT, X, A, RB, LB, LB
- Ездить по воде – →, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
- Ускорить машины – →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB
- Ускорить время – B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
- Ускорить геймплей – Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X
- Потолстеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ↓
- Летающие лодки – RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y
- Туманная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
- Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- «Весёлый режим» – Y, Y, LB, X, X, B, X, ↓, B
- Банды контролируют улицы – LT, ↑, RB, RB, ←, RB, RB, RT, →, ↓
- Получить парашют – ←, →, LB, LT, RB, RT, RT, ↑, ↓, →, LB
- Оружие наёмного убийцы – ↓, X, A, ←, RB, RT, ←, ↓, ↓, LB, LB, LB
- Реактивный самолёт – Y, Y, X, B, A, LB, LB, ↓, ↑
- Бесконечные патроны – LB, RB, X, RB, ←, RT, RB, ←, X, ↓, LB, LB
- Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, LB, ↓, ↓, RT, ↓, LT, ↓
- Высокий прыжок – ↑, ↑, Y, Y, ↑, ↑, ←, →, X, RT, RT
- Усиленные прыжки на транспорте – Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
- Максимум мышечной силы – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, ←
- Максимум уважения – LB, RB, Y, ↓, RT, A, LB, ↑, LT, LT, LB, LB
- Максимум сексуальной привлекательности – B, Y, Y, ↑, B, RB, LT, ↑, Y, LB, LB, LB
- Максимум характеристик машин – X, LT, A, RB, LT, LT, ←, RB, →, LB, LB, LB
- Поменять день в ночь – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Оранжевое небо и время останавливается на 21:00 – ←, ←, LT, RB, →, X, X, LB, LT, A
- Пасмурная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB
- Пешеходы ходят с оружием – RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓
- Пешеходы стреляют в героя – A, LB, ↑, X, ↓, A, LT, Y, ↓, RB, LB, LB
- Идеальная управляемость транспорта – Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB
- Все машины розовые – B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, B
- Дождливая погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
- Набор пешеходов в банду – ↓, X, ↑, RT, RT, ↑, →, →, ↑
- Свободные дороги – A, ↓, ↑, RT, ↓, Y, LB, Y, ←
- Песчаная буря – ↑, ↓, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
- Похудеть – Y, ↑, ↑, ←, →, X, B, →
- Замедлить геймплей – Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB
- Машина Bloodring Banger – ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ←
- Машина Caddy – B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Бульдозер – RT, LB, LB, →, →, ↑, ↑, A, LB, ←
- Машина Hotring Racer 1 – RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB
- Машина Hotring Racer 2 – RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT
- Машина Hunter – B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB
- Получить Jetpack – LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →, LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, →
- Машина Monster Truck – →, ↑, RB, RB, RB, ↓, Y, Y, A, B, LB, LB
- Машина Rancher – ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT
- Танк – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- Машина Romero – ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, →
- Машина Stretch – RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, →
- Самолёт – B, ↑, LB, LT, ↓, RB, LB, LB, ←, ←, A, Y
- Танкер – RB, ↑, ←, →, RT, ↑, →, X, →, LT, LB, LB
- Мусоровоз – B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, →
- Суицид – →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB
- Солнечная погода – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Супер удары кулаками – ↑, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT
- Такси имеют нитро и прыжки – ↑, A, Y, A, Y, A, X, RT, →
- Все машины деревенские – Y, ←, X, RT, ↑, LT, ↓, LB, A, LB, LB, LB
- Все машины очень быстрые – ↑, LB, RB, ↑, →, ↑, A, LT, A, LB
- Взорвать транспорт – LB, LT, LT, ↑, ↓, ↓, ↑, RB, RT, RT
- Катер на воздушной подушке – Y, Y, X, B, A, LB, LT, ↓, ↓
- Понизить уровень розыска – RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
- Поднять уровень розыска – RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, →
- Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, X, LT, →, A, RB, ↓, RT, B
- Набор оружия 1 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Набор оружия 2 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
- Набор оружия 3 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓
Чит-коды для GTA San Andreas на PS2 и PS3 – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое
- Больше машин на дорогах – R2, X, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2
- Все машины имеют Нитро-ускоритель – ←, Треугольник, R1, L1, ↑, Квадрат, Треугольник, ↓, X, L2, L1, L1
- Дороги забиты «мусорными авто» – L2, →, L1, ↑, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
- Квадроцикл – ←, ←, ↓, ↓, ↑, ↑, Квадрат, X, Треугольник, R1, R2
- Пляжная вечеринка – ↑, ↑, ↓, ↓, Квадрат, X, L1, R1, Треугольник, ↓
- Все машины чёрные – X, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, X
- Взорвать все машины – R2, L2, R1, L1, L2, R2, Квадрат, Треугольник, X, Треугольник, L2, L1
- Открыть охоту наа главного героя – ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2
- Летающие машины – ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ←
- Режим хаоса – L2, →, L1, Треугольник, →, →, R1, L1, →, L1, L1, L1
- Облачная погода – L2, ↓, ↓, ←, Квадрат, ←, R2, Квадрат, X, R1, L1, L1
- Ездить по воде – →, R2, X, R1, L2, Квадрат, R1, R2
- Ускорить машины – →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1
- Ускорить время – X, X, L1, Квадрат, L1, Квадрат, Квадрат, Квадрат, L1, Треугольник, X, Треугольник
- Ускорить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, L2, L1, Квадрат
- Потолстеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ↓
- Летающие лодки – R2, X, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Квадрат, Треугольник
- Туманная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
- Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- «Весёлый режим» – Треугольник, Треугольник, L1, Квадрат, Квадрат, X, Квадрат, ↓, X
- Банды контролируют улицы – L2, ↑, R1, R1, ←, R1, R1, R2, →, ↓
- Получить парашют – ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ↑, ↓, →, L1
- Оружие наёмного убийцы – ↓, Квадрат, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1
- Реактивный самолёт – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L1, ↓, ↑
- Бесконечные патроны – L1, R1, Квадрат, R1, ←, R2, R1, ←, Квадрат, ↓, L1, L1
- Бесконечный запас кислорода – ↓, ←, L1, ↓, ↓, R2, ↓, L2, ↓
- Высокий прыжок – ↑, ↑, Треугольник, Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, R2, R2
- Усиленные прыжки на BMX – Треугольник, Квадрат, X, X, Квадрат, X, X, L1, L2, L2, R1, R2
- Максимум мышечной силы – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, ←
- Максимум уважения – L1, R1, Треугольник, ↓, R2, X, L1, ↑, L2, L2, L1, L1
- Максимум сексуальной привлекательности – X, Треугольник, Треугольник, ↑, X, R1, L2, ↑, Треугольник, L1, L1, L1
- Максимум характеристик машин – Квадрат, L2, X, R1, L2, L2, ←, R1, →, L1, L1, L1
- Перевести день в ночь – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник
- Оранжевое небо и остановка времени на 21:00 – ←, ←, L2, R1, →, Квадрат, Квадрат, L1, L2, A
- Пасмурная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Треугольник
- Агрессивные пешеходы – ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1
- Пешеходы ходят с оружием – R2, R1, X, Треугольник, X, Треугольник, ↑, ↓
- Пешеходы стреляют в героя – X, L1, ↑, Квадрат, ↓, X, L2, Треугольник, ↓, R1, L1, L1
- Идеальная управляемость транспорта – Треугольник, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1
- Все машины розовые – X, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X
- Дождливая погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
- Набор пешеходов в банду – ↓, Квадрат, ↑, R2, R2, ↑, →, →, ↑
- Свободные дороги – X, ↓, ↑, R2, ↓, Треугольник, L1, Треугольник, ←
- Песчаная буря – ↑, ↓, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
- Похудеть – Треугольник, ↑, ↑, ←, →, Квадрат, X, →
- Замедлить геймплей – Треугольник, ↑, →, ↓, Квадрат, R2, R1
- Машина Bloodring Banger – ↓, R1, X, L2, L2, X, R1, L1, ←, ←
- Машина Caddy – X, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, X, A
- Бульдозер – R2, L1, L1, →, →, ↑, ↑, X, L1, ←
- Машина Hotring Racer 1 – R1, X, R2, →, L1, L2, X, X, Квадрат, R1
- Машина Hotring Racer 2 – R2, L1, X, →, L1, R1, →, ↑, X, R2
- Машина Hunter – X, X, L1, X, X, L1, X, R1 R2, L2, L1, L1
- Получить Jetpack – L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →
- Машина Monster Truck – →, ↑, R1, R1, R1, ↓, Треугольник, Треугольник, X, X, L1, L1
- Машина Rancher – ↑, →, →, L1, →, ↑, Квадрат, L2
- Танк – X, X, L1, X, X, X, L1, L2, R1, Треугольник, X, Треугольник
- Машина Romero – ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, →
- Машина Stretch – R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, X, →
- Самолёт – X, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←, ←, X, Треугольник
- Танкер – R1, ↑, ←, →, R2, ↑, →, Квадрат, →, L2, L1, L1
- Мусоровоз – X, R1, X, R1, ←, ←, R1, L1, X, →
- Суицид – →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1
- Солнечная погода – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
- Супер удары кулаками – ↑, ←, X, Треугольник, R1, X, X, X, L2
- Такси имеют нитро и прыжки – ↑, X, Треугольник, X, Треугольник, X, Квадрат, R2, →
- Все машины деревенские – Треугольник, ←, Квадрат, R2, ↑, L2, ↓, L1, X, L1, L1, L1
- Все машины очень быстрые – ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1
- Взорвать транспорт – L1, L2, L2, ↑, ↓, ↓, ↑, R1, R2, R2
- Катер на воздушной подушке – Треугольник, Треугольник, Квадрат, X, X, L1, L2, ↓, ↓
- Понизить уровень розыска – R1, R1, X, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
- Поднять уровень розыска – R1, R1, X, R2, ←, →, ←, →, ←, →
- Прицел сам наводится во время езды – ↑, ↑, Квадрат, L2, →, X, R1, ↓, R2, Круг
- Набор оружия 1 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Набор оружия 2 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
- Набор оружия 3 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓
Чит-коды для GTA San Andreas на ПК – на неуязвимость, оружие, машины, вертолёт, самолёт, танк и другое
- Больше машин на дорогах – YLTEICZ
- Все машины имеют Нитро-ускоритель – SPEEDFREAK
- Дороги забиты «мусорными авто» – EVERYONEISPOOR
- Квадроцикл – FOURWHEELFUN
- Пляжная вечеринка – LIFESABEACH
- Все машины чёрные – IOWDLAC
- Взорвать все машины – CPKTNWT
- Открыть охоту наа главного героя – BAGOWPG
- Летающие машины – CHITTYCHITTYBANGBANG
- Режим хаоса – STATEOFEMERGENCY
- Облачная погода – ALNSFMZO
- Ездить по воде – YSOHNUL
- Ускорить машины – SPEEDITUP
- Ускорить время – YSOHNUL
- Ускорить геймплей – FLYINGFISH
- Потолстеть – BTCDBCB
- Летающие лодки – FLYINGFISH
- Туманная погода – CRAZYTOWN
- Полное здоровье, полная броня, $250 тыс. – HESOYAM
- «Весёлый режим» – CRAZYTOWN
- Банды контролируют улицы – ONLYHOMIESALLOWED
- Получить парашют – AIYPWZQP
- Оружие наёмного убийцы – PROFESSIONALKILLER
- Реактивный самолёт – JUMPJET
- Бесконечные патроны – FULLCLIP
- Бесконечный запас кислорода – CVWKXAM
- Высокий прыжок – KANGAROO
- Усиленные прыжки на на транспорте – CJPHONEHOME
- Максимум мышечной силы – BUFFMEUP
- Максимум уважения – WORSHIPME
- Максимум сексуальной привлекательности – HELLOLADIES
- Максимум характеристик машин – NATURALTALENT
- Перевести день в ночь – NIGHTPROWLER
- Оранжевое небо и время останавливается на 21:00 – OFVIAC
- Агрессивные пешеходы – IOJUFZN
- Пешеходы стреляют в героя – BGLUAWML
- Идеальная управляемость транспорта – STICKLIKEGLUE
- Все машины розовые – LLQPFBN
- Дождливая погода – AUIFRVQS
- Набор пешеходов в банду – SJMAHPE
- Свободные дороги – GHOSTTOWN
- Песчаная буря – CWJXUOC
- Похудеть – KVGYZQK
- Замедлить геймплей – ANOSEONGLASS
- Машина Bloodring Banger – OLDSPEEDDEMON
- Машина Caddy – RZHSUEW
- Бульдозер – ITSALLBULL
- Машина Hotring Racer 1 – VROCKPOKEY
- Машина Hotring Racer 2 – VPJTQWV
- Машина Hunter – OHDUDE
- Получить Jetpack – ROCKETMAN
- Машина Monster Truck – MONSTERMASH
- Машина Rancher – JQNTDMH
- Танк – AIWPRTON
- Машина Romero – WHERESTHEFUNERAL
- Машина Stretch – CELEBRITYSTATUS
- Самолёт – FLYINGTOSTUNT
- Танкер – AMOMHRER
- Мусоровоз – TRUEGRIME
- Суицид – GOODBYECRUELWORLD
- Солнечная погода – PLEASANTLYWARM
- Такси имеют нитро и прыжки – VKYPQCF
- Все машины деревенские – FVTMNBZ
- Все машины очень быстрые – EVERYONEISRICH
- Взорвать транспорт – JCNRUAD
- Катер на воздушной подушке – KGGGDKP
- Понизить уровень розыска – TURNDOWNTHEHEAT
- Поднять уровень розыска – TURNUPTHEHEAT
- Прицел сам наводится во время езды – OUIQDMW
- Набор оружия 1 – LXGIWYL
- Набор оружия 2 – PROFESSIONALSKIT
- Набор оружия 3 – UZUMYMW
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