The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в Швеции

The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в столице Швеции городе Стокгольме. С 5 по 8 августа должны состояться матчи группового этапа, а с 10 числа начнётся стадия плей-офф.



Valve пока что не рассказала, смогут ли зрители присутствовать на трибунах. Компания планирует обеспечить поклонникам Dota 2 и игрокам мероприятие высокого качества, организовав чемпионат наиболее безопасным способом. Подробности о возможности посетить The International Valve расскажет в июне. Напомним, призовой фонд турнира составит $ 40 млн.



Разработчики добавили в игру командные наборы. В них входят значки, смайлики, граффити, звуки и загрузочные экраны. Комплектация зависит от стоимости бандла. Цены начинаются от 150 рублей, а за самый дорогой просят 1500 рублей. Половина от суммы пойдёт в копилку игроков.