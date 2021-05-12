The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в Швеции

The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в столице Швеции городе Стокгольме. С 5 по 8 августа должны состояться матчи группового этапа, а с 10 числа начнётся стадия плей-офф.
Valve пока что не рассказала, смогут ли зрители присутствовать на трибунах. Компания планирует обеспечить поклонникам Dota 2 и игрокам мероприятие высокого качества, организовав чемпионат наиболее безопасным способом. Подробности о возможности посетить The International Valve расскажет в июне. Напомним, призовой фонд турнира составит $ 40 млн.
Разработчики добавили в игру командные наборы. В них входят значки, смайлики, граффити, звуки и загрузочные экраны. Комплектация зависит от стоимости бандла. Цены начинаются от 150 рублей, а за самый дорогой просят 1500 рублей. Половина от суммы пойдёт в копилку игроков.
- 12 мая 2021
-
10:39
- 11 мая 2021
-
23:35
-
22:42
-
21:49
-
21:42
-
21:20
-
16:52
-
16:36
-
15:31
-
13:35
-
13:15
-
01:33
-
01:07
-
00:39
- 10 мая 2021
-
23:29
-
21:51
-
18:32
-
17:53
-
17:43
-
15:51
-
15:40
-
15:23
- 9 мая 2021
-
21:18
- 7 мая 2021
-
23:53
-
23:37
-
23:33
-
23:16
-
20:30
-
19:50
-
15:57
-
15:18
-
14:42
-
12:54
-
11:13
- 6 мая 2021
-
23:40