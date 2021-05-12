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Разработчики Battlefield 6 подтвердили выход игры на консолях прошлого поколения

Разработчики Battlefield 6 подтвердили выход игры на консолях прошлого поколения
Киберспорт / Другие игры 0

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил о планах компании выпустить новую часть Battlefield не только на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но и на консолях прошлого поколения. Об этом он рассказал в рамках финансового отчёта для инвесторов.

Полноценный анонс должен состояться в июне. В EA грядущую Battlefield называют настоящей игрой нового поколения и обещают, что её выпуск на старых консолях не скажется на качестве.

По словам Уилсона, он уже видел дебютный трейлер и посчитал его невероятным:

«В игре есть всё, что нравится фанатам в Battlefield. Мы очень рады представить игру в следующем месяце и поделиться множеством других новостей за лето».

Глава компании не стал вдаваться в подробности, а лишь вновь упомянул про масштабные боевые действия, новую систему разрушаемости и огромное количество одновременных игроков.

Игра должна выйти до конца 2021 года.

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