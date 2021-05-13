Стример разнёс стол из-за неудачного раунда в Overwatch

У стримера под ником Snuffles выдался неудачный раунд в Overwatch. Парень играл на Уинстоне и вступил в схватку с Думфистом. Его команда проигрывала, а Snuffles не успел ни убить противника, ни выручить тиммейтов, потому что раунд закончился в пользу вражеского коллектива.



В этот момент стримера переполнили негативные эмоции и он начал очень сильно бить кулаками по столу. Причём настолько, что через пару секунд веб-камера отключилась, игра вылетела, а зрители услышали хруст сломанной клавиатуры.



Как оказалось позже, Snuffles сломал не только девайс, но и свой компьютерный стол. Чинить мебель ему пришлось с помощью изоленты.



«Нет ничего, чего бы не могла починить изолента», – написал стример в «Твиттере».