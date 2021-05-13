Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стример разнёс стол из-за неудачного раунда в Overwatch

Стример разнёс стол из-за неудачного раунда в Overwatch
Киберспорт / Другие игры 0

У стримера под ником Snuffles выдался неудачный раунд в Overwatch. Парень играл на Уинстоне и вступил в схватку с Думфистом. Его команда проигрывала, а Snuffles не успел ни убить противника, ни выручить тиммейтов, потому что раунд закончился в пользу вражеского коллектива.

В этот момент стримера переполнили негативные эмоции и он начал очень сильно бить кулаками по столу. Причём настолько, что через пару секунд веб-камера отключилась, игра вылетела, а зрители услышали хруст сломанной клавиатуры.

Как оказалось позже, Snuffles сломал не только девайс, но и свой компьютерный стол. Чинить мебель ему пришлось с помощью изоленты.

«Нет ничего, чего бы не могла починить изолента», – написал стример в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021