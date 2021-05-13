Фанат GTA спросил организаторов E3 об анонсе GTA 6, и ему ответили

Пользователь с ником NEWSLEAKSGTAS ведёт в социальной сети аккаунт, посвящённый новостям о GTA 6. Фанат культовой серии спросил организаторов игровой выставки E3 в «Твиттере», стоит ли ждать на выставке анонс шестой части.
Представители Electronic Entertainment Expo ответили парню гифкой. На ней диснеевского героя из мультфильма «Лило и Стич» кто-то гладит по голове.
Трудно расценивать подобный ответ, как прямой намёк на появление в программе выставки GTA 6. Хотя уже известно, что Take Two, материнская компания Rockstar, приедет на Е3.
В последнее время в Сети появляется всё больше слухов о новой части GTA, но в Rockstar никак их не комментируют. На данный момент нет никакой официальной информации о разработке игры.
Фанат GTA спросил организаторов E3 об анонсе шестой и ему ответили
Фото: Twitter https://twitter.com/NEWSLEAKSGTAS/status/1392833173277523972
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