Аккаунт с ником культового про-игрока в League of Legends продают за астрономическую сумму

Ли Faker Сан Хёк – культовая личность для киберспортивной сцены League of Legends. Он имеет толпы поклонников и с 2013 года выступает за корейский коллектив SK Telecom T1 на позиции мидера. Вместе с Ли Сан Хёком коллектив трижды становился победителем чемпионата мира. T1 выигрывали главный турнир года в 2013, 2015 и 2016 годах.



За всю свою карьеру про-игрока Ли Сан Хёк зарегистрировал только два аккаунта в League of Legends с никами Hide on bush и SKT T1 Faker. Однако, начиная с 2015 года, игрок активно пользовался только первой учётной записью, совершенно забыв о второй.



После нескольких лет простоя ник во втором профиле Faker сбросился на обычный набор символов 1125567del. Вскоре это заметил один из фанатов киберспортсмена и быстро зарегистрировал новый аккаунт с никнеймом SKT T1 Faker.



Парень быстро смекнул, что поиграть с таким псевдонимом захотел бы любой поклонник Faker, поэтому он выставил аккаунт на продажу за 44 млрд вон или 2 886 234 993 рублей.



Игроки посчитали такую цену натуральным безумием. Не думаем, что найдётся хотя бы один человек на планете, кто купит аккаунт с никнеймом легендарного игрока за такие деньги.

Фото: kenh14.vn