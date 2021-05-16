В России просят открыть сервер для игры в FIFA. Петиция набрала почти 2 тыс. подписей

Российский игрок в FIFA 21 создал петицию с просьбой разместить в России сервер для игры в FIFA Ultimate Team. Петиция была создана в конце апреля и уже собрала почти 2 тыс. подписей.

В описании петиции автор Саша Грегорович написал следующее:

«Я, как и многие из вас, являюсь поклонником серии игр FIFA от EA Sports, особенно это касается режима Ultimate Team. Но для российских пользователей онлайн-режимы до сих пор остаются некомфортными из-за большого разрыва в качестве соединения с игроками, проживающими близко к дата-центрам Electronic Arts — из стран Северной и Западной Европы. На их территории располагаются 8 дата-серверов, когда в России — ни одного.



Тем не менее, на российском рынке каждый сезон продаются игры FIFA, два из трёх изданий которой ориентированы на режим FUT, и стоят дороже стандартного — на старте продаж их цена выше на 28,58% и на 42,87% соответственно. Не говоря уже о внутриигровых покупках FIFA Points, которые доступны на территории РФ, и которые составляют значительный процент дохода EA.



Дорогая команда EA, мы понимаем, что размещение нового дата-центра требует ресурсов и усилий, но дисбаланс в онлайн-игре Ultimate Team с игроками из Европы, проблемы с откликом кнопок, скоростью игры и потерей ввода сильно портит впечатление и удовольствие от игры, нарушает ощущение справедливости и честной игры по отношению к игрокам из России и влияет на решение, стоит ли покупать игру на новый сезон или поберечь деньги и нервы. Мы просим компанию Electronic Arts разместить серверный центр для онлайн-игры в FIFA на территории России, положив конец недовольству и стрессу русскоязычного сообщества».



Автор также обратился в Роскомнадзор, который сказал, что препятствия для размещения дата-центров в России нет. Поддержать петицию вы можете по этой ссылке.