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Для экранизации Metro 2033 нашли режиссёра и объявили примерный бюджет

Для экранизации Metro 2033 нашли режиссёра и объявили примерный бюджет
Георгий Габриадзе
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Для будущей экранизации фантастической книги Дмитрия Глуховского Metro 2033 нашли режиссёра. Фильм поставит Егор Баранов, ранее снявший трилогию «Гоголь» с Александром Петровым и боевик «Аванпост».

Продюсеры объявили режиссёра картины во время защиты проекта перед Фондом кино. Также в рамках презентации был опубликован синопсис фильма:

«Спустя двадцать лет после ядерного апокалипсиса последние выжившие прячутся в туннелях московского метро — самого большого на земле противоатомного бомбоубежища. Двадцатилетнему парню с ВДНХ Артёму предстоит пройти опасный путь через всё метро, чтобы спасти не только родную станцию, но и предупредить человечество о новой смертельной угрозе».

Сценарий картины пишет сам Дмитрий Глуховский, ранее занимавший должности продюсера и консультанта. Ориентировочный производственный бюджет ленты составляет 700 млн рублей, а на маркетинг потратят 150 млн.

Авторы хотят собрать в прокате около 1,5 млрд рублей. Выход фильма запланирован на январь 2024 года.

Сам проект анонсировали ещё в 2019 году. На тот момент съёмки планировали начать в 2020-м, а выпустить картину — ещё два года спустя. Об актёрском составе фильма по-прежнему ничего не известно. Вероятно, кастинг ещё не проводили.

Помимо книг, серия «Метро» имеет игровую адаптацию от студии 4A Games. На данный момент разработчики выпустили уже три части.

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