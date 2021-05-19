Пришло время размять мозги. В Steam стали бесплатными две головоломки

В Steam стали бесплатными сразу две интересные головоломки — Gravulse и Lab Rags. Действие первой разворачивается в научной лаборатории по изучению магнетизма, а вторая выполнена в необычном стимпанковском стиле.

Gravulse

Главный герой находится в лаборатории, где ставят инновационные эксперименты. Задачи в игре строятся на законах гравитации и магнитных свойствах предметов. Цель экспериментов — перевернуть законы физики. Чем дальше проходит игрок, тем больше новых механик ему открывается.

Скачать бесплатно Gravulse можно по этой ссылке.

Lab Rags

Основной принцип Lab Rags — если хочешь продвинуться дальше, то не бойся совершать ошибок. Игрок берёт управление за болванчика для краш-тестов и пытается решить всевозможные головоломки.

Скачать бесплатно Lab Rags можно по этой ссылке.

Видео загружено на канал Gravulse.

Видео загружено на канал Salt Mine Studios.