Пришло время размять мозги. В Steam стали бесплатными две головоломки

В Steam стали бесплатными сразу две интересные головоломки — Gravulse и Lab Rags. Действие первой разворачивается в научной лаборатории по изучению магнетизма, а вторая выполнена в необычном стимпанковском стиле.
Gravulse
Главный герой находится в лаборатории, где ставят инновационные эксперименты. Задачи в игре строятся на законах гравитации и магнитных свойствах предметов. Цель экспериментов — перевернуть законы физики. Чем дальше проходит игрок, тем больше новых механик ему открывается.
Скачать бесплатно Gravulse можно по этой ссылке.
Lab Rags
Основной принцип Lab Rags — если хочешь продвинуться дальше, то не бойся совершать ошибок. Игрок берёт управление за болванчика для краш-тестов и пытается решить всевозможные головоломки.
Скачать бесплатно Lab Rags можно по этой ссылке.
Видео загружено на канал Gravulse.
Видео загружено на канал Salt Mine Studios.
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