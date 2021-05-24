На Twitch появится более 350 тегов для обозначения расы, пола и ориентации

Руководство Twitch объявило, что скоро на платформе появится более 350 тегов, связанных с полом, сексуальной ориентацией, расой, национальностью, психическим здоровьем. Тем самым, сервис хочет добавить максимум возможностей для инклюзивности.
Вскоре отдельные обозначения появятся для темнокожих, трансгендеров, виртуальных ютуберов, ветеранов войн и так далее. Представители сервиса извинились за то, что работали над новыми тегами так долго. Изначально руководство считало теги способом показать зрителям какой контент стример транслирует на канале, а не каких взглядов он придерживается. Теперь администрация призналась, что мнение было ошибочным.
Руководство надеется, что благодаря новым тегам аудитории станет проще найти для себя интересный контент.
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