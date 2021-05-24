Российские игроки массово занизили оценку Mass Effect: Legendary Edition на Metacritic

Владельцы сборника ремастеров Mass Effect: Legendary из России обрушили рейтинг переиздания на Metacritic. Игроки недовольны отсутствием возможности включить в первой части оригинальную озвучку с русскими субтитрами. Раздосадованные игроки опустили общий балл игры до 5 из 10.
В первый день оценка сборника на ПК составляла 7,2 балла из 10. На консолях цифры получились немного ниже: на PS4 качество ремастеров оценили в 6,9 баллов из 10, а на Xbox One – в 6,7 из 10.
Исходя из русскоязычных рецензий на Metacritic, отсутствие англоязычной озвучки – главная причина недовольства. Низкий рейтинг никак не связан с качеством самой игры.
Релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая. Сборник вышел на ПК и консолях. Ранее стало известно, что сборник Legendary Edition установил новый рекорд серии по пиковому онлайну в Steam. В день выхода в Mass Effect одновременно играло свыше 32 тыс. человек.
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