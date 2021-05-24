Объявлен формат отборочных на The International 10 по Dota 2

Менеджер команды PuckChamp заявил в «Твиттере», что региональные отборочные на The International 10 пройдут в формате Double Elimination. В квалификации будут участвовать команды из всех двух дивизионов Dota Pro Circuit 2021: Season 2, кроме обладателей прямых инвайтов.
Претендентов распределят соответственно их финальной позиции во втором сезоне. Восемь сильнейших коллективов попадут в верхнюю часть сетки, остальные начнут отборочные с нижней сетки. Если на квалификации наберётся меньше 16 участников, то клуб из нижней сетки с лучшими показателями в сезоне получит техническую победу и сразу попадёт на следующего соперника.
Все матчи будут сыграны в формате Best of 3, а финал пройдёт по системе Best of 5. The International 10 пройдёт с 5 по 15 августа в Стокгольме. Участники разыграют призовой фонд в $ 40 млн. 12 лучших коллективов по итогам Dota Pro Circuit 2021 получат инвайты на The International 10, остальные шесть слотов будут разыграны в региональных отборочных.
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