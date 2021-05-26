В PUBG переработают Мирамар и добавят две новые большие карты

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds поделились планами на 2021 год. Авторы рассказали, что с обновлением 12.1 выйдет переработанная версия карты Мирамар. Игроков будут ждать огромные изменения ландшафта, текстур, скал и планировок зданий. Также с карты уберут «ненужные объекты».

В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/

После выхода ремастера Мирамар в PUBG появится новая карта под названием Tiger. Судя по скриншотам, часть локаций будет посвящена сельской местности с грунтовыми тяжело проходимыми дорогами. Разработчики заявили, что на этой карте игрокам будут доступны особые возможности. Одна из них уже известна – после смерти участники сражения смогут возродиться.

В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/

Вторая карта под названием Kiki появится в PUBG где-то между концом 2021-го и началом 2022 года. Бои развернутся на городских улицах среди небоскрёбов, станций метро, болот и подводных поселений. Kiki всё ещё находится в стадии активного планирования и больше подробностей о местности раскроют позже.

В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/

Размер обеих карт составит 8 на 8 километров.