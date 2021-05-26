В PUBG переработают Мирамар и добавят две новые большие карты

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds поделились планами на 2021 год. Авторы рассказали, что с обновлением 12.1 выйдет переработанная версия карты Мирамар. Игроков будут ждать огромные изменения ландшафта, текстур, скал и планировок зданий. Также с карты уберут «ненужные объекты».
В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты
Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/
После выхода ремастера Мирамар в PUBG появится новая карта под названием Tiger. Судя по скриншотам, часть локаций будет посвящена сельской местности с грунтовыми тяжело проходимыми дорогами. Разработчики заявили, что на этой карте игрокам будут доступны особые возможности. Одна из них уже известна – после смерти участники сражения смогут возродиться.
В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты
Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/
Вторая карта под названием Kiki появится в PUBG где-то между концом 2021-го и началом 2022 года. Бои развернутся на городских улицах среди небоскрёбов, станций метро, болот и подводных поселений. Kiki всё ещё находится в стадии активного планирования и больше подробностей о местности раскроют позже.
В PUBG переработают Miramar и добавят две новые большие карты
Фото: https://www.pubg.com/2021/05/23/2021-pubg-dev-plan-world/
Размер обеих карт составит 8 на 8 километров.
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