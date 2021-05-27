Китайские команды не могут попасть на мейджор в Киев из-за проблем с билетами на самолёт

Китайские команды не могут вылететь в Киев на WePlay AniMajor 2021 из-за проблем с билетами на самолёт. Как рассказала комментатор Dota 2 Чень Jophy Я, у игроков нет обратного билета домой, а его наличие, согласно китайским законам, обязательно в период пандемии коронавируса.



«Организаторы WePlay AniMajor 2021 не забронировали обратные билеты для китайских команд. Удивительно, но наши составы не могут вылететь в Киев с билетом только в один конец. Если бы я была менеджером команды, то после турнира сразу бы полетела в Швецию и сняла дом для подготовки игроков к The International 2021, возвращаться обратно в Китай — пустая трата времени. Может, стоит забронировать билеты на самолёт после 15 августа, возможно, это позволит командам из Китая попасть на AniMajor».

Тренер PSG.LGD Чжан Xiao8 Нин подтвердил слова девушки. Сейчас билетов из Киева нет в продаже и по закону их нельзя заменить рейсом с пересадкой.