Цена PlayStation 5 на российском вторичном рынке достигла 100 тыс. рублей

Автор издания PLAYER ONE проанализировал текущие цены на PlayStation 5 в российских магазинах и на вторичном рынке. Консоль не найти в крупных сетях и приобрести её можно лишь в небольших интернет-магазинах или с рук. Стоимость приставки выше установленной розничной цены в 2-2,5 раза.



В апреле Sony подняла стоимость PlayStation 5 на 1000 рублей. Консоль с дисководом стоит 49 990 рублей, а PlayStation 5 без дисковода — 40 990 рублей.



В интернет-магазинах консоль можно найти по цене от 86 тыс. рублей.

Фото: https://games.mail.ru/pc/news/2021-05-27/v-rossii-playstation-5-nachali-prodavat-za-100-tysyach-rubl

А продавцы на Авито начали выставлять лоты от 100 тыс. рублей. Большинство предлагает в комплекте набор игр и два геймпада. Ещё в объявлениях указано, что тем, кто хочет приобрести PS5 дешевле, придётся очень долго ждать.

Фото: А продавцы на Авито начали выставлять лоты от 100 тыс. рублей. Большинство предлагает в комплекте на

Дата следующих поставок новой консоли от Sony в России пока что неизвестна. Компания всё ещё испытывает нехватку компонентов и проблемы с логистикой.