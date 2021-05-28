Последний патч в CS:GO исправил ошибку пятилетней давности
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Для CS:GO вышел патч весом в 300 Мб, направленный на изменения в картах, исправление некоторых переводов и фикс пятилетнего бага.
Разработчики внесли небольшие визуальные поправки и улучшили оптимизацию на следующих картах:
- Ancient
- Grind
- Mocha
- Cache
Теперь FPS на Cache должен стать больше.
Также разработчики справились с проблемой, которую игроки обнаружили ещё в 2016-м. Дело в том, что в некоторых блоках периодически пропадали текстуры и это невероятно раздражало.
Ещё в патче исправили ошибку с дымовыми гранатами. В последнее время геймеры жаловались на слишком прозрачную дымовую завесу.
Пока что Valve не объявляла о планах на крупные изменения, поэтому ближайшие патчи должны быть скромными, без сильных правок баланса.
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