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Последний патч в CS:GO исправил ошибку пятилетней давности

Последний патч в CS:GO исправил ошибку пятилетней давности
Георгий Габриадзе
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Для CS:GO вышел патч весом в 300 Мб, направленный на изменения в картах, исправление некоторых переводов и фикс пятилетнего бага.

Разработчики внесли небольшие визуальные поправки и улучшили оптимизацию на следующих картах:

  • Ancient
  • Grind
  • Mocha
  • Cache

Теперь FPS на Cache должен стать больше.

Также разработчики справились с проблемой, которую игроки обнаружили ещё в 2016-м. Дело в том, что в некоторых блоках периодически пропадали текстуры и это невероятно раздражало.

Ещё в патче исправили ошибку с дымовыми гранатами. В последнее время геймеры жаловались на слишком прозрачную дымовую завесу.

Пока что Valve не объявляла о планах на крупные изменения, поэтому ближайшие патчи должны быть скромными, без сильных правок баланса.

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