В «Команде сезона» остального мира в FIFA 21 нет ни одного игрока из стран бывшего СССР

Electronic Arts объявила состав «Команды сезона» остального мира в FIFA 21. Русскоязычные фанаты футбольного симулятора недовольны отсутствием в списке наших игроков и считают, что разработчики серии специально игнорируют игроков из бывших стран СССР.

Фанаты считают, что такие игроки, как Головин, Малиновский, Цыганков и Яремчук заслужили улучшенные карточки TOTS. Однако Головина и Малиновского разработчики не добавили в «Команды сезона» французской Лиги 1 и итальянской Серии А. Остались без улучшенных карточек и футболисты сборной Украины — Виктор Цыганков и Роман Яремчук, выступающие за киевское «Динамо» и бельгийский «Гент» соответственно.

В «Команду сезона» остального мира вошли: бразильский футболист южнокорейского клуба «Тэгу» Сесинья, хорватский футболист Мислав Оршич из загребского «Динамо», Джеймс Тавернье из «Рейнджерс», Флориан Тардье, выступающий за французский клуб «Труа» из второго по значимости чемпионата Франции, Адри Эмбарба из «Эспаньола», Патсон Дака из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», Джейми Макларен из австралийского клуба «Мельбурн Сити», Эрик Святченко из датского «Мидтьюлланна», Пол Онуачу из бельгийского «Генка», Филип Младенович из польского клуба «Легия» и вратарь ирландского клуба «Шемрок Роверс» Алан Маннус.

Остальной мир / Команда сезона в FIFA 21 Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

Ранее были объявлены команды сезона в испанской Ла Лиге, английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и францзуской Лиги 1.