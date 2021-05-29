Два игрока из «Монако», но без Головина. Названа «Команда сезона» Лиги 1 в FIFA 21

EA назвала лучших игроков Лиги 1 в рамках «Команды сезона» в FIFA 21.

Один из лучших распасовщиков лиги, российский полузащитник клуба «Монако» и сборной России Александр Головин остался за пределами этой команды. Зато в неё попали два его одноклубника — Виссам Бен-Йеддер и Кайо Энрике.

Из «ПСЖ» в состав вошли пятеро — Килиан Мбаппе, Неймар, Анхель Ди Мария, Маркиньос и Кейлор Навас. Новоиспечённый чемпион Франции «Лилль» представлен в этой команде четырьмя игроками. В состав вошли Жозе Фонте, Бенжамен Андре, Жонатан Бамба и Бурак Йылмаз.

Из «Лиона» два игрока — Мемфис Депай и Лукас Пакета. Из «Ланса» представлен Джонатан Клаусс, а из «Монпелье» — Гаэтан Лаборде.

Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

EA подводит итоги «Команды сезона» по завершении реальных крупных футбольных турниров. Но выбирать лучших из лучших предстоит сообществу FIFA 21. Акция Team of the Season ещё не закончена. Фанатам футбольного симулятора предстоит проголосовать за лучших игроков из всех чемпионатов, чтобы собрать итоговый состав команды Ultimate TOTS.

Ранее были объявлены команды сезона в испанской Ла Лиге, английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге и итальянской Серии А.