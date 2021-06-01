Akuma вновь обвиняют. Администратор RMR-турнира по CS:GO мог помогать им во время матча

Невероятный результат 47-й команды планеты по Counter-Strike: Global Offensive (сейчас коллектив находится на 19-й строчке) на RMR-турнире EPIC League CIS 2021 дал повод разобраться: а играл ли украинский коллектив на турнире честно? Читерили игроки или нет — этот вопрос мучает многих в сообществе, хотя, казалось бы, турнир уже завершился и страсти должны улечься.

Но бездоказательные (пока что) обвинения в нечестности игроков Akuma продолжаются. Известный инсайдер по CS:GO Алексей OverDrive Бирюков рассказал, что один из администраторов RMR помогал команде на турнире:

«Появилась информация, что один из админов RMR общался с Акумой. Он судил матчи команды, которые позже были признаны сфальсифицированными. Скоро больше информации», — написал Алексей в «Твиттере».

На этом Алексей не остановился и сделал следующей пост во «ВКонтакте»:

«Появляется много весёлой информации о тусовке Akuma. Пока инфа собирается, обрабатывается и согласовывается, чтобы вскрылись все интересные моменты, в том числе связанные с Акумой на RMR. Вы должны понимать, что это не просто какой-то инсайд, это несёт за собой серьёзные последствия. Если какие-то игроки хотят засейвить свои карьеры, то лучше мне написать, пока не поздно. Я могу сказать, что скоро в Валоранте прибудет аж целых две неплохих команды», — написал он в VK.

Известный комментатор по Dota 2 и сооснователь киберспортивной студии Maincast Виталий v1lat Волочай тоже решил высказаться о возможной причастности администратора к нечестной борьбе:



«Вероятно, в CS:GO сегодня-завтра вскроется гнойник, который кого-то и за решётку может упрятать. Схема простая до ужаса. Админы турнира или турниров, разных, от Т3 до Т1 уровней за определённые бабки стримят игровой поток с сервера, на котором они находятся как админы, на закрытый стрим для одной из команд. Это и в Dota 2, и в CS:GO может работать. Мапхак/радар поможет тебе без проблем выиграть, если ты совсем не рукожопый. Профиты с этого понятны — призовые на турнирах, плюс стабильная денежка со ставок, так как обычно такими вещами занимаются не фавориты.



По сути, это целая ОПГ. Админы, связующие, менеджеры, игроки, несуществующие букмекеры и так далее. Доказать что-то действительно сложно, так как нужны или чьи-то признания, или камера за спинами у админа и игроков, так как даже в тимспике это не спалишь никак. Каждый игрок просто знает, где соперник, и видит это весь матч. Звучит как идеальное преступление. Но когда поймают одного и ему пообещают не пожизненный бан и наказание без уголовки — я бы на его месте тут же соглашался бы и сдавал всех.



Потому что рано или поздно эта схема рухнет. И я очень надеюсь, что есть дым без огня, и мне это всё просто приснилось, иначе нашей CS-сцене придётся очень долго отмываться», — написал v1lat на своей страничке в Telegram.

Игроки Akuma выступили с ответным словом. Игрок команды Сергей Sergiz Атаманчук объяснил, зачем он смотрел на радар, когда выходил на точку B в матче против 1win на EPIC CIS League Spring 2021, не проверив пространство под девяткой. Этим словом в CS:GO обозначают позицию, которая находится на значительном возвышении в сравнении с остальной картой:

«Когда я убиваю deko, там он хотел ставить бомбу. Я ухожу под «хелпу» и смотрю на импульс на радаре с бомбы. Кто не знал, на радаре есть импульс от упавшей бомбы, если он пропадает, значит, её кто-то взял. Когда я выходил с «хелпы», мне говорили, что один будет «зиг», а второй, скорее всего, был с «монстра». Я думал, что они будут контрпикать «девятку», чтобы убить меня. Это логично, потому что я там был только что. Я просто шёл и думал, как мне сыграть».



Когда вы убиваете бомбу и уходите от её просмотра, ты смотришь на радар и видишь, как из неё исходят такие типа волны. И если бомбу подбирают, то эти волны пропадают с радара. [Они отображаются] секунды три-четыре, я конкретно не знаю сколько», — заявил игрок в подкасте «Респаун».

Также Сергей вместе с другим игроком команды Дмитрием SENSEi Швораком прокомментировали слова Алексея Бирюкова о помощи админа игрокам:

«У нас никто не коммуницировал, все админы сидели просто в муте. У нас была коммуникация с админами перед матчем. Если происходила техническая пауза во время матча, тогда нам говорили не говорить по поводу раундов никаких, есть запрет не говорить по поводу игры. Один раз такое было с Gambit вроде. И после матча админ говорил. И то иногда просто ливал, и всё», — заявили игроки.

Напомним, игроки Akuma смогли обыграть NAVI со счётом 2:0 в четвертьфинале RMR-турнира EPIC League CIS 2021, а после этого одолели Virtus.pro с тем же счётом в полуфинале верхней сетки. В итоге малоизвестный украинский коллектив, на который перед турниром никто не ставил, смог добраться до третьего места. Этот результат позволил им подняться с 47-й строчки до 19-й в мировом рейтинге лучших клубов по Counter-Strike: Global Offensive.