Первые эксклюзивы на PS5 показали лучшие оценки в истории запуска новых консолей

Эксклюзивы первого года на PS5 уже показали себя лучше, чем любые другие игры первого года прошлых поколений. Такой вывод можно сделать исходя из рейтинга игр, выпущенных вместе с PS5 для поднятия ажиотажа.
Лучшая игра, по мнению критиков, которая была приурочена к выходу PS4, — Infamous Second Son — показала результат в 80 баллов. Результат лучшей игры первого года PS5, переиздания легендарной Demon Souls, которая положила начало серии игр Dark Souls, — 92 балла.
По сравнению с эксклюзивами первого года на PS4, средний балл которых 69, эксклюзивы первого года на PS5 получили куда более восторженные отзывы критиков. Средний балл эксклюзивов первого года на PS5 — 85,5.
Также в скором времени планируется выход таких эксклюзивов на PlayStation 5, как Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West.
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