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Первые эксклюзивы на PS5 показали лучшие оценки в истории запуска новых консолей

Первые эксклюзивы на PS5 показали лучшие оценки в истории запуска новых консолей
Теймур Пашаев
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Эксклюзивы первого года на PS5 уже показали себя лучше, чем любые другие игры первого года прошлых поколений. Такой вывод можно сделать исходя из рейтинга игр, выпущенных вместе с PS5 для поднятия ажиотажа.

Лучшая игра, по мнению критиков, которая была приурочена к выходу PS4, — Infamous Second Son — показала результат в 80 баллов. Результат лучшей игры первого года PS5, переиздания легендарной Demon Souls, которая положила начало серии игр Dark Souls, — 92 балла.

По сравнению с эксклюзивами первого года на PS4, средний балл которых 69, эксклюзивы первого года на PS5 получили куда более восторженные отзывы критиков. Средний балл эксклюзивов первого года на PS5 — 85,5.

Также в скором времени планируется выход таких эксклюзивов на PlayStation 5, как Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West.

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