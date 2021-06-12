Для Assassin’s Creed Valhalla выйдет ещё одно крупное дополнение. Оно выйдет до конца лета

Ubisoft показала первые кадры дополнения «Осада Парижа» для Assassin’s Creed Valhalla. В нём игрокам предстоит захватить столицу Франции. DLC выйдет до конца лета 2021 года.
После релиза дополнения в игре появится дополнительный регион. Игроки смогут вооружить Эйвора новыми видами оружия и брони, а также уничтожать противников с помощью расширенного набора навыков. Враги станут сильнее и опаснее, а количество их разновидностей увеличится.
У Assassin’s Creed Valhalla будет второй год дополнительного контента. Для серии об ассасинах это первый подобный случай. На трансляции Ubisoft показала небольшой тизер следующего DLC, но подробностями не поделилась.
В Ubisoft также заявили, что осенью в Valhalla появится интерактивный исторический тур про быт викингов. Он будет доступен бесплатно всем обладателям оригинальной игры. Точная дата релиза пока неизвестна.
Assassin’s Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft Россия.
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